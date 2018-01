Oposición venezolana no asistirá a diálogos en Dominicana

CARACAS.- La coalición opositora venezolana decidió no asistir a la reunión del proceso de diálogo en República Dominicana en rechazo por un pronunciamiento de un ministro de seguridad que acusó a algunos dirigentes de delatar a un expolicía rebelde que murió en una operación de las fuerzas de seguridad.



El delegado y diputado opositor Luis Florido confirmó la decisión de la alianza de la Mesa de la Unidad Democrática, e indicó en su cuenta de Twitter que las declaraciones del ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, "obstaculizan la reunión" en la capital dominicana que ha servido de sede para los encuentros del proceso que se viene desarrollando desde septiembre del año pasado sin mayores avances.



Los representantes del gobierno y la oposición se reunieron la semana pasada por tres días en República Dominicana para tratar de avanzar en el proceso y lograr unos acuerdos preliminares. La continuación de los encuentros había sido pautada para el 18 de enero.



Los delegados del gobierno no han ofrecido hasta el momento comentarios sobre la decisión de la coalición opositora.



Tras desmentir las afirmaciones de Reverol que señaló a algunos dirigentes que participan en los diálogos de aportar información para ubicar al expolicía rebelde, Oscar Pérez, la coalición exigió la víspera al gobierno venezolano aclarar los señalamientos del ministro en una carta dirigida al presidente dominicano Danilo Medina, quien está actuando como facilitador internacional de los diálogos.



Pérez y otros seis miembros de su grupo perecieron a inicios de semana en una operación de desmantelamiento de su organización que realizaron las fuerzas de seguridad en una barriada pobre del oeste de la capital donde estaba escondido el expolicía rebelde.



El presidente Nicolás Maduro dijo recientemente que había siete puntos que estaban ya acordados por las partes, pero no ofreció detalles. Asimismo, el ministro de Comunicación y delegado oficialista, Jorge Rodríguez, expresó que confiaba en que en el próximo encuentro se resuelvan los temas pendientes.



El proceso de diálogo se inició en septiembre pasado en República Dominicana con la facilitación de Medina, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, y algunos cancilleres latinoamericanos.



Las reuniones se han dado en medio de una profunda crisis económica que se ha agravado en las últimas semanas ante una desbordada inflación que alcanzó a finales de año 2 mil 616 por ciento, según cálculos de congresistas opositores, y una severa escasez de productos básicos.