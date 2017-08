ONU rechaza las críticas de Trump contra la prensa

GINERA.- El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU estimó que los incesantes ataques del presidente estadounidense, Donald Trump, a los medios de comunicación podrían incitar a la violencia contra los periodistas.



Zeid Ra'ad Al Husein se inquietó particularmente por las salvas lanzadas recientemente por el jefe del Estado contra la CNN, el New York Times y el Washington Post.



"Calificar estos órganos de prensa de 'fake' [que dan informaciones falsas] causa enormes daños y hablar de esta manera de los periodistas, pregunto, ¿no es una incitación para que otros ataquen a los periodistas?", dijo el Alto Comisionado.



"E imaginen que un periodista de uno de estos órganos de prensa resulta herido, ¿no sería el presidente el responsable, por haber atizado esto?", se preguntó Zeid frente a los medios en Ginebra.

"Creo que se podría considerar como una incitación", indicó, añadiendo que el presidente Trump ha puesto en marcha un ciclo que incluye "incitación, miedo, autocensura y violencia".



Según el Alto Comisionado, los ataques de Trump contra la prensa anima a otros gobierno que quieren restringir las libertades de los medios.



"Demonizar a la prensa es un veneno, pues tiene consecuencias en otras partes", subrayó Zeid.



Durante un agresivo discurso, el 23 de agosto delante de miles de seguidores en Phoenix, el presidente Trump bramó contra sus objetivos favoritos -CNN, The New York Times y The Washington Post- y tildó a los periodistas de "gente deshonesta", a la que "no les gusta nuestro país".



Trump pidió a los medios, que según él divulgan informaciones falsas, "admitir su responsabilidad por las divisiones que provocan".