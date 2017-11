Nueva York elige a De Blasio como alcalde por segunda vez

El demócrata Bill de Blasio ganó fácilmente un segundo mandato como alcalde de Nueva York, derrotando a la asambleísta republicana Nicole Malliotakis, en una ciudad donde solo dos alcaldes en el poder han perdido la reelección en más de 60 años.



Si bien hay algunas encuestas que muestran que De Blasio es menos popular que algunos alcaldes recientes, Malliotakis no pudo superar la ventaja en el registro de votantes de los demócratas de casi 7 a 1. De Blasio logró una ventaja sobre Malliotakis del 67 por ciento frente al 28 por ciento, con el recuento realizado en el 99 por ciento de los distritos, según Associated Press.



La participación fue de alrededor del 20 por ciento.



Malliotakis, de 36 años, fue superada en gasto y reconocimiento de nombre. De Blasio prometió continuar varios programas iniciados en su primer mandato: la financiación de 300 mil unidades de vivienda asequible hasta 2026, el cierre planeado de la cárcel de Rikers Island en favor de centros de detención satélites por toda la ciudad y el aumento de los servicios sobre salud mental y para personas sin hogar.



"En los próximos cuatro años, mi promesa para usted es que mi administración será implacable en nuestra búsqueda de la equidad", dijo De Blasio a una multitud durante la celebración de su victoria en el Museo de Brooklyn.

"Cada decisión, sin importar cuán grande o pequeña sea, se medirá según nos acerque o no a ser la ciudad más justa de Estados Unidos".



La ventaja de estar en el cargo



Para De Blasio, un autoproclamado progresista que hizo campaña hace cuatro años denunciando la desigualdad entre ricos y pobres en la ciudad, la reelección es una oportunidad para impulsar su oposición al presidente Donald Trump y a la agenda del Partido Republicano. De Blasio ahora puede aumentar su defensa nacional de mayores impuestos sobre los ricos y más gasto federal en vivienda pública, atención médica y educación.



Agenda nacional



El primer mandato de De Blasio estuvo marcado por las investigaciones sobre su recaudación de fondos, las peleas con el gobernador Andrew Cuomo, los enfrentamientos con su propia fuerza policial, el aumento de las personas sin hogar y el fracaso de su agenda nacional.



Aun así, tenía la ventaja de ser un demócrata y de ocupar ya el puesto. Desde 1954, Abe Beame y David Dinkins son los únicos alcaldes de Nueva York que no lograron ser reelegidos. Beame perdió en medio de una crisis fiscal, mientras que Dinkins fue derrotado por poco durante una ola de delincuencia. Este año no hubo ninguna circunstancia tan extraordinaria.



La ciudad se ha beneficiado de 23 años consecutivos de caída del crimen, y este año el número de homicidios va en camino a un total inferior a 300 por primera vez desde la década de 1950. Se ha producido un empleo récord en el sector privado gracias a los empleos en tecnología, turismo, salud y educación, resultado de nueve años consecutivos de crecimiento económico desde la crisis financiera de 2008.



De Blasio, de 56 años, que tuvo que cancelar un foro presidencial progresista planificado para 2016 en Iowa cuando ningún candidato aceptó participar, ha dicho que intentará de nuevo tener influencia en el debate en 2020. Algunos comentaristas y analistas políticos han incluso mencionado su nombre como un candidato en el largo plazo para la Casa Blanca.



En su discurso de celebración de la victoria, De Blasio estableció el objetivo de enseñar a todos los niños a leer al nivel de sus compañeros en tercer grado, y defendió un impuesto a los millonarios para financiar mejoras en el transporte público. Prometió hacer de Nueva York un modelo nacional de asequibilidad y equidad.



"Tenemos que convertirnos en una ciudad más justa, y tenemos que hacerlo rápido", dijo.



También apuntó a Trump, sin mencionar su nombre, sino describiéndolo como "un candidato que perdió por 3 millones de votos y de repente se convirtió en presidente de los Estados Unidos".



Despertó los vítores del público al hablar de las victorias demócratas en los gobiernos de Nueva Jersey y Virginia, y advirtió a Trump: "Si te vuelves contra los valores de tu ciudad natal, tu ciudad natal te devolverá los golpes".