Norcorea advierte de guerra nuclear; Trump dice EU está "listo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este viernes una nueva amenaza contra Corea del Norte y dijo que lo que llama soluciones militares estadounidenses están "cargadas y listas", mientras Pyongyang lo acusó de llevar a la Península de Corea al borde de una guerra nuclear.



Rusia, China y Alemania manifestaron alarma por la escalada en la retórica de Pyongyang y Washington, mientras que el Pentágono dijo que Estados Unidos y Corea del Sur realizarán como está planeado un ejercicio militar conjunto en 10 días, acción que seguramente provocará más fricciones con Corea del Norte.



Trump, de vacaciones en su complejo de golf en Bedminster, Nueva Jersey, mantuvo la guerra retórica a través de Twitter y nuevamente hizo referencia al líder norcoreano. "Las soluciones militares ahora están completamente listas y cargadas en caso de que Corea del Norte actúe de forma poco sabia", escribió.



"¡Ojalá que Kim Jong Un encuentre otro camino!", agregó.



Más tarde, en un diálogo con periodista advirtió que si ataca la isla de Guam, en el Pacífico, o cualquier otro territorio o aliado estadounidense, se arrepentirá.



"Si hace algo con respecto a Guam o cualquier otro lugar que sea un territorio estadounidense o un aliado estadounidense, lo lamentará de verdad, y lo lamentará rápidamente", dijo y que espera que entienda "completamente" la gravedad de sus advertencias.



"Espero que entiendan completamente la gravedad de lo que dije, y lo que dije es lo que creo", sostuvo Trump en diálogo con periodistas. "Esas palabras son muy fáciles de entender".



El término "cargado y listo", popularizado en la película de guerra de 1949 'Arenas Sangrientas' ('Sands of Iwo Jima') con John Wayne, se refiere a los preparativos para disparar un arma de fuego.



El tuit del presidente republicano fue publicado poco después de que la agencia de noticias estatal norcoreana KCNA emitiera una declaración en que culpó a Trump por agravar las tensiones.



"Trump está llevando la situación en la Península de Corea al borde de una guerra nuclear, formulando declaraciones tales como 'Estados Unidos no descartará una guerra contra la RDPC (Corea del Norte)'", afirmó KCNA.



Un alto diplomático estadounidense ha estado involucrado en contactos con Corea del Norte durante varios meses para abordar el deterioro de las relaciones, así como también el tema de estadounidenses presos en Corea del Norte, informó Associated Press.



La misión de Corea del Norte ante la ONU no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.



En Moscú, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, llamó a Pyongyang y a Washington a firmar un plan ruso-chino divulgado previamente en virtud del cual Corea del Norte congelará los ensayos nucleares, mientras que Estados Unidos y Corea del Sur impondrían una moratoria a ejercicios militares de gran escala.



Ni Washington ni Seúl han suscrito al plan.



En tanto, la canciller alemana, Angela Merkel, afirmó que no existe una solución militar a la disputa y agregó que "una escalada de la retórica es la respuesta equivocada".



El Ministerio de Relaciones Exteriores de China llamó a todas las partes a hablar y actuar con cautela. Sostuvo que Pekín, el más importante aliado y socio comercial de Corea del Norte, espera que todas las partes puedan hacer más para ayudar a aliviar la crisis y aumentar el respeto mutuo en vez de hacer turno para realizar demostraciones de fuerza.



Un diario estatal chino declaró el viernes que China debería permanecer neutral si Corea del Norte lanza un ataque que amenace a Estados Unidos, en una advertencia a Pyongyang sobre sus planes de lanzar misiles cerca del territorio estadounidense de Guam en el Océano Pacífico.



Con información de AFP