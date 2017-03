No hace falta un muro, demografía latina reducirá inmigración

Las tendencias demográficas ya están desacelerando la inmigración hacia Estados Unidos desde América Latina, lo que hace que el muro fronterizo del actual gobierno parezca "anacrónico", según una nueva investigación de economistas de la Universidad de California, San Diego.



"El dilema que enfrenta Estados Unidos no es tanto cómo detener el aumento masivo de la oferta de mano de obra extranjera, sino cómo prepararse para un futuro de escasa inmigración", escribieron los economistas Gordon Hanson, Chen Liu y Craig McIntosh en un documento que se presentará este jueves en una conferencia en la Brookings Institution en Washington.



Los países del sur de Estados Unidos "experimentan actualmente un crecimiento mucho más lento de la oferta de mano de obra" y, como resultado de ello, "la futura migración de trabajadores jóvenes poco calificados parece encaminarse a disminuir rápidamente, se instrumenten o no políticas más draconianas para controlar la inmigración en Estados Unidos", escribieron los autores.



El presidente estadounidense Donald Trump ha ordenado la construcción de un muro que prometió en su campaña para impedir el ingreso de inmigrantes ilegales de México. El plan para construir el muro fronterizo -que Trump insiste en que México pagará - ya ha provocado una advertencia de los demócratas del Senado sobre un posible cierre parcial del gobierno.



Otras dinámicas que reducen la inmigración a Estados Unidos incluyen el crecimiento económico sostenido en algunos países del hemisferio occidental, lo que ha ayudado a reducir su brecha de ingresos con Estados Unidos. Entre 2000 y 2010, la cantidad de agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos que vigilan la frontera entre Estados Unidos y México se duplicó y llegó a 17 mil 500 oficiales, según el documento.



ROBOTIZACIÓN DEL TRABAJO



Los autores dicen que es probable que la disminución en la oferta de mano de obra poco calificada derive en una mayor inversión en automatización y otros dispositivos de reducción de mano de obra, con la posibilidad de reemplazar permanentemente los empleos estadounidenses que habrían cubierto los extranjeros. Es probable que el impacto "se registre con más fuerza en sectores que hacen un uso intensivo de inmigrantes, tales como agricultura, construcción, establecimientos de comidas y bebidas y manufactura de productos no durables ", escribieron los economistas.



Los autores observan en los datos que acompañan al documento que la proporción de trabajadores jóvenes extranjeros en Estados Unidos que tienen 12 años de escolaridad o menos cayó a 27 por ciento en 2015, mientras que era de 42 por ciento en 2000.



Estados Unidos haría un retroceso con políticas para detener los flujos de mano de obra a gran escala y en su lugar debe concentrarse en la gestión de la "gran población establecida de inmigrantes indocumentados" en los Estados Unidos, según los investigadores.