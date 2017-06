Boris Johnson asegura que no 'robará' puesto a Theresa May

El secretario británico de Exteriores, Boris Johnson, negó este domingo estar conspirando para derrocar a la primera ministra, Theresa May, que vio debilitada su posición por el desastroso resultado del Partido Conservador en las elecciones del jueves.



Sin embargo, el futuro de May seguía en juego mientras intentaba finalizar un acuerdo con un pequeño partido norirlandés para reforzar a su gobierno en minoría.



El exsecretario del Tesoro George Osborne -despedido por May el año pasado- la describió como “una mujer muerta que camina”, mientras que el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, dijo que estaba preparado para competir en otras elecciones en cualquier momento.



Johnson, uno de los políticos más populares del Partido Conservador, tachó de “estupidez” un artículo en el Mail on Sunday que se titulaba “Boris se prepara para lanzar su candidatura a primer ministro mientras May se aferra al puesto”.



Mail on Sunday tripe - I am backing Theresa may. Let's get on with the job — Boris Johnson (@BorisJohnson) 10 de junio de 2017



“Apoyo a Theresa May. Sigamos trabajando”, dijo el secretario.



Los conservadores perdieron su mayoría parlamentaria en las elecciones del jueves. La mandataria había convocado la votación anticipada en un intento de reforzar su posición antes de las conversaciones de salida con la Unión Europea. En lugar de eso, ha dejado el gobierno británico sumido en el caos apenas unos días antes de la fecha de inicio de las conversaciones, el 19 de junio.



El partido de May obtuvo 318 escaños, 12 menos de los que tenía antes de la votación y ocho menos de los 326 necesarios para tener una mayoría simple. Los laboristas superaron sus expectativas al conseguir 262 escaños.



Muchos conservadores destacados dijeron que May debería quedarse por el momento para dar estabilidad. Pero pocos creen que pueda quedarse más de unos pocos meses.