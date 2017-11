Por primera vez, el mundo tendrá más niños obesos que con bajo peso

El número de niños y adolescentes obesos en todo el mundo se ha multiplicado por diez en los últimos 40 años y el aumento se está acelerando en los países de bajos y medianos ingresos, especialmente en Asia, de acuerdo a un estudio internacional.



Las tasas de obesidad infantil y adolescente se han estabilizado en los Estados Unidos, el noroeste de Europa y otros países ricos, pero siguen siendo "inaceptablemente altas" allí, según los investigadores del Imperial College de Londres y la Organización Mundial de la Salud (OMS).



"Más de 40 años pasamos de aproximadamente 11 millones a un aumento de más de diez veces a más de 120 millones de niños y adolescentes obesos en todo el mundo", dijo el autor principal, Majid Ezzati, de la Escuela de Salud Pública de Imperial, en una conferencia de prensa.





Esto significa que casi el 8 por ciento de los niños y casi el 6 por ciento de las niñas en todo el mundo eran obesos en 2016, contra menos del uno por ciento para ambos sexos en 1975.



Unos 213 millones de niños de entre 5 y 19 años de edad tenían sobrepeso el año pasado, pero cayeron por debajo del umbral de obesidad, de acuerdo con el estudio más grande de la historia, basado en mediciones de estatura y peso de 129 millones de personas.



Los investigadores pidieron una mejor nutrición en el hogar y en la escuela,así como más ejercicio físico para evitar que una generación se convierta en un adulto con mayor riesgo de diabetes, enfermedades cardíacas y cánceres debido al peso excesivo.



Se necesitan etiquetas claras sobre sal, azúcar y contenido de grasa para ayudar a los consumidores a tomar "decisiones saludables", indica el estudio.



Se deben considerar los impuestos y las duras restricciones a la comercialización de comida chatarra. La OMS ya recomendó un impuesto del 20 por ciento sobre las bebidas azucaradas para reducir el consumo.



Transición rápida



Sudáfrica, Egipto y México que tenían "niveles muy bajos de obesidad hace cuatro décadas" ahora tienen entre las altas tasas de obesidad en las niñas, entre 20-25 por ciento, advirtió Ezzati.



"La experiencia de Asia Oriental, América Latina y el Caribe muestra que la transición del bajo peso al sobrepeso y la obesidad puede ser rápida", indica el estudio.



Si las tendencias actuales continúan, en 2022 habrá más niños y adolescentes obesos en todo el mundo que infraponderados, que ahora suman 192 millones, la mitad de ellos en India, según el documento.



La Polinesia y Micronesia tuvieron las tasas más altas de obesidad infantil el año pasado, 25.4 por ciento en las niñas y 22.4 por ciento en los niños, seguidas por "la región de habla inglesa de altos ingresos" que incluye a los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda y Gran Bretaña.



Entre los países de altos ingresos, los Estados Unidos tenían "las tasas más altas de obesidad para niñas y niños", 19.5 por ciento y 23.3 por ciento, respectivamente.



"Los niños no realizan actividad física en la escuela, hay pocas oportunidades de comida en muchas escuelas, caminar y andar en bicicleta a la escuela se está reduciendo en muchos países, insegura en muchos otros países, y los padres no reciben el asesoramiento adecuado y suficiente en nutrición ", señaló Fiona Bull del departamento de enfermedades no transmisibles de la OMS.



"Son los entornos cambiantes, los alimentos, los comportamientos, las porciones, los patrones de consumo que han cambiado por completo en los últimos 40 años. Los alimentos altamente procesados están más disponibles, son más comercializados y son más baratos", concluyó.