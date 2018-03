Nigeria sabía sobre secuestro pero no hizo nada : Amnistía Internacional

LAGOS.- Las fuerzas de seguridad nigerianas recibieron pistas de que extremistas del Boko Haram estaban rumbo a una localidad donde 110 niñas fueron secuestradas el mes pasado, pero no hicieron nada al respecto, denunció Amnistía Internacional.

El grupo humanitario dijo que "fuentes confiables” le relevaron que el ejército y la policía recibieron por lo menos cinco llamadas en las horas previas al asalto, que recordó al secuestro de 276 niñas nigerianas por parte del Boko Haram en el 2014.

El gobierno, que ha anunciado una investigación en torno al asalto ocurrido el 19 de febrero en el poblado de Dapchi, en el norte del país. El presidente Muhammadu Buhari ha calificado el episodio de “desastre nacional”.

Las fuerzas armadas se habían retirado del poblado en enero al considerar que la violencia allí había amainado.

Testigos dijeron a The Associated Press que combatientes armados llegaron en camiones a Dapchi gritando “¡¿Dónde está la escuela?! ¡¿Dónde está la escuela de las niñas?!” Un testigo dijo que sabía que no se trataba de soldados nigerianos, aunque llevaban los uniformes militares, porque las inscripciones en sus vehículos eran en árabe.

Tanto padres como docentes en el país más poblado de África han denunciado el ataque en Dapchi, exigiendo mejores medidas de seguridad para las escuelas en esa región, donde el Boko Haram ha secuestrado a miles de personas en más de una década de conflicto.

Amnistía Internacional dijo que entrevistó a 23 personas, entre ellas funcionarios de seguridad locales, testigos y niñas que se escaparon del ataque en Dapchi. Unos 50 atacantes de Boko Haram llegaron en un convoy de nueve vehículos en la hora en que los habitantes de la zona acudían a las plegarias vespertinas.