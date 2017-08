Muro de Trump puede esperar, dice congresista conservador clave

El presidente Donald Trump podría estarse preparando para una pelea de cierre de Gobierno para presionar al Congreso a que pague por su muro en la frontera entre Estados Unidos y México, pero un líder conservador de la Casa de Representantes dijo que no le importaría retrasar esa batalla hasta diciembre.



"Estoy dispuesto a hacerlo siempre que tenga sentido", dijo Jim Jordan, fundador de la conservadora House of Freedom Caucus, este viernes.



Jordan dijo que está de acuerdo con un proyecto de ley a corto plazo para financiar al Gobierno después del 30 de septiembre sin fondos para el muro fronterizo. De la misma opinión es el presidente de la cámara baja, Paul Ryan, quien ha sugerido que un mejor momento para dar la lucha sería cuando la Cámara de Representantes y el Senado negocien el presupuesto fiscal final de 2018 más adelante este año.



Retrasar la batalla por el muro con México podría simplificar el trabajo del Congreso de elevar el límite de la deuda. Jordan dijo que todavía quiere recortes para controlar el gasto para ser agregados al proyecto de ley de deuda. Un compromiso que dijo que los republicanos podrían apoyar sería una disposición que impida el pago de los legisladores si no producen un presupuesto.