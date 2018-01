Mueller quiere entrevistar a exportavoz de equipo legal de Trump

WASHINGTON.- El fiscal especial Robert Mueller quiere entrevistar al exportavoz del equipo legal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de su investigación sobre la supuesta intromisión rusa en la elección presidencial estadounidense de 2016, según una persona con conocimiento del tema.



Mark Corallo fue portavoz por varias semanas y representó a los abogados de Trump durante investigaciones federales y del Congreso sobre Rusia, hasta que renunció el verano pasado.



Según la fuente, que solicitó el anonimato debido a la investigación en curso, aún no se han programado entrevistas. El equipo de Mueller también investiga si hubo alguna colusión entre Moscú y la campaña de Trump.



La salida de Corallo en julio tuvo lugar durante otros cambios de personal y reportes de medios de que el equipo legal de Trump se estaba reorganizando y considerando formas de tratar de limitar las indagaciones de Mueller.



Agencias de inteligencia de Estados Unidos han determinado que Moscú trabajó para hacer que la elección de 2016 fuera favorable a Trump. Moscú ha negado cualquier interferencia y Trump, un republicano, ha afirmado que no hubo colusión.



Mueller, un exdirector del FBI, fue designado en mayo para encabezar la investigación federal, que hasta el momento ha dado como resultados admisiones de culpabilidad del exasesor de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn y el exasesor de campaña George Papadopoulos.



El exasesor de campaña Paul Manafort y el asesor Richard Gates se declararon no culpables de cargos que incluyen lavado de dinero.



El equipo de Mueller ha entrevistado a varios ex altos funcionarios de la campaña de Trump, a actuales miembros de su gabinete y de su Gobierno, a exfuncionarios estadounidenses y a personal de la red social Facebook.