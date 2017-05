Moreno mantendrá asilo a Assange aunque rechaza labor de 'hacker'

QUITO.- El nuevo presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo este lunes que mantendrá el asilo otorgado al fundador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange, aunque no comparte su actividad como 'hacker'.



"El señor Assange es un hacker, es algo que nosotros rechazamos. En forma particular lo rechazo, pero vuelvo a recalcar: respeto la condición en la que está" refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres, dijo Moreno en un encuentro con la prensa.



El mandatario izquierdista, quien asumió el poder la semana pasada, aseguró que va a "respetar" el asilo otorgado en 2012 por su antecesor Rafael Correa al fundador de WikiLeaks, una web especializada en filtrar documentos oficiales.



El 19 de mayo Suecia decidió archivar una causa por violación contra Assange, quien ha podido eludir una orden europea de detención.



Sin embargo, tras la decisión sueca, la policía británica apuntó que detendrá a Assange si abandona la embajada ecuatoriana por violar en 2012 su libertad condicional al refugiarse en la legación, delito castigado con un año de cárcel.



Moreno indicó que Londres no ha accedido a entregar un salvoconducto para que Assange pueda abandonar la legación ecuatoriana y "trasladarse al país en el cual desee residir".



"Parece que el gobierno británico no va a conceder, no va a permitir que se conceda ese salvoconducto, con lo cual el señor Assange podría continuar en la embajada del Ecuador y nosotros vamos a respetar esa condición", manifestó Moreno.



Assange sostiene que su extradición a Suecia es una maniobra para ser entregado a Estados Unidos, donde podría ser juzgado por la publicación de documentos militares y diplomáticos secretos.



Washington no ha confirmado ni negado si tiene abierta una causa judicial contra Assange.