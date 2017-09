Migrante mexicana, madre de 3, se refugia en iglesia de Ohio

COLUMBUS.- Para no ser deportada a México por las autoridades de migración de Estados Unidos, una mujer, madre de tres, se refugió en una iglesia de Ohio que le ofreció santuario en un gesto simbólico, se conoció el miércoles.



El Columbus Dispatch informa que Edith Espinal, de 39 años, y la Iglesia Menonita de Columbus esperan que las autoridades de migración honren la guía emitida durante la presidencia de Barack Obama que recomendó no hacer arrestos en sitios delicados, como las iglesias.



Espinal se refugió el martes y no acudió a una revisión donde se anticipaba su detención.



El periódico dice que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no respondió a las solicitudes para comentar al respecto.



El abogado y miembro de la iglesia, Joseph Mas, dijo que la congregación entiende que podría ser acusada de violar la ley federal por ayudar a la inmigración ilegal.



Espinal ha vivido en Columbus durante años y no tiene antecedentes penales. Dos de sus tres hijos son ciudadanos estadounidenses.