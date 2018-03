México tiene candidatos buenos y otros no tan buenos: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que en las elecciones presidenciales que se celebrarán en julio en México hay candidatos buenos y otros no tanto.

"(México) tiene una elección cerca. He escuchado que hay gente muy buena compitiendo y he escuchado que hay otros que quizá no son tan buenos. De cualquier forma lo sabremos manejar", dijo durante su visita a San Diego, California, para examinar ocho modelos de prototipos para el muro en la frontera sur con México.

Ahí, Trump defendió su proyecto y aseguró que sin una barrera física Estados Unidos dejará de existir como nación.

“Si no tenemos un sistema de muros, no vamos a tener un país”, dijo sobre el proyecto que prometió desde su campaña electoral.

Además, el mandatario estadounidense señaló que tanto Estados Unidos, como México reconocen la importancia de la construcción del muro para frenar las drogas, armas, personas y dinero ilegal.

“Un maravilloso tipo, Enrique. Es un buen negociador. Estamos trabajando en los desacuerdos”, dijo.

La administración Trump solicitó en febrero pasado al Congreso un presupuesto de 25 mil millones de dólares para la seguridad fronteriza, de los cuales, 18 mil millones corresponderían al proyecto de construcción de un muro en un lapso de 10 años.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) completó la construcción en San Diego de los ocho prototipos del muro -cuatro de concreto y cuatro de “otros materiales”- para la frontera con México.

Las ocho estructuras, de 5.4 a 9.1 metros de dimensión, fueron sometidas a pruebas para determinar si cumplen con el objetivo de la administración Trump de frenar los cruces ilegales