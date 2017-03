México prevé una sesión extraordinaria de la OEA sobre Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO.- El consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrará "muy probablemente" la semana próxima una sesión extraordinaria sobre la situación en Venezuela, dijo el embajador mexicano ante ese organismo, luego que 14 países miembros pidieran a Caracas restablecer el orden institucional.



El jueves, 14 países integrantes de la organización pidieron a Venezuela que libere a sus "presos políticos" y establezca un calendario electoral, en un pronunciamiento conjunto difundido por la cancillería mexicana.



La declaración, que demandó también que se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional venezolana, fue suscrita por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.



"No es una medida de presión indebida" sino una toma de posición de un grupo de países que "asume su responsabilidad frente a la difícil situación en Venezuela", afirmó Luis Alfonso de Alba, embajador de México ante la OEA, en entrevista con Radio Fórmula.



Agregó que la declaración busca alentar el restablecimiento del proceso de diálogo y negociación en ese país "con las garantías de cumplimiento de los acuerdos que se requieren".



"Muy probablemente la siguiente acción sea una sesión extraordinaria del consejo permanente (de la OEA) la próxima semana", dijo De Alba.



El secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien esta semana equiparó a Venezuela con una "dictadura", emitió la semana pasada un informe de 75 páginas sobre la situación política venezolana, donde sugirió inclusive suspender del organismo continental a ese país en caso de que no realice elecciones generales en breve.



En respuesta, el gobierno del presidente Nicolás Maduro acusó a Almagro de promover una "intervención internacional" en su país.



Los 14 firmantes consideraron, no obstante, que "la suspensión de un país miembro, como se desprende de la propia Carta Democrática Interamericana, es el último recurso".



Y subrayaron que el diálogo y la negociación son "la vía idónea" para alcanzar soluciones duraderas a los problemas de Venezuela.