México aborta mediación entre oposición y gobierno de Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, anunció que México se retira del proceso de negociación entre el gobierno y la oposición venezolana, que se realiza en República Dominicana.



Esta decisión se dio luego de que el gobierno venezolano decidió convocar a elecciones presidenciales antes del 30 de abril.



“Ante la decisión de convocar a elecciones durante el primer cuatrimestre de este año, el Gobierno de México ha decidido no participar en el proceso de negociación política entre el gobierno y la oposición en República Dominicana”, dijo el canciller en Santiago de Chile.



El secretario aseguró que el anuncio lo hacía con un gran pesar “por el cariño que tenemos a Venezuela”; sin embargo lo hacía porque la fecha de la elección era una de las cosas más importantes que se negociaban, y de las cuales aún no había un acuerdo.



El canciller reconoció la intermediación del gobierno de República Dominicana y el interés de la oposición por llegar a un acuerdo pacífico, pero dado el anuncio de las elecciones, se acababa con la seriedad del proceso.



"Nos retiramos del actual proceso de negociación, pero que no quepa duda: México seguirá haciendo todos los esfuerzos diplomáticos posibles para contribuir a que en Venezuela se restaure la democracia por la vía pacífica y conforme lo decidan los propios venezolanos", sostuvo.