Merkel y Trump: la científica y el 'showman'

Angela Merkel y Donald Trump no sólo tienen puntos de vista muy diferentes sobre temas como cooperación económica, cambio climático o la OTAN. Su personalidad y trayectoria les impide negociar de forma pacífica, lo que ha provocado gran revuelo a nivel mundial.



Ayer, el presidente estadounidense atacó al gobierno alemán alegando que paga menos de lo que deberían a la OTAN y a los militares.



"Tenemos un déficit comercial enorme con Alemania, además de que ellos pagan mucho menos de lo que deberían en (gastos de) la OTAN y militares. Eso es muy malo para Estados Unidos. Esto cambiará", tuiteó.



¿Quién tiene la razón? ¿Quién está mejor preparado para enfrentar el panorama mundial en materia económica, política y social?



EDUCACIÓN



Angela Merkel, nació en el territorio de Alemania Occidental en 1954. Cursó el bachillerato en Templin, donde destacó en las asignaturas de matemáticas y ruso.



Estudió en la Universidad de Leipzig entre 1973 y 1978. En 1986, obtuvo un doctorado en Física con una tesis llamada “Influencia de la correlación espacial de la velocidad de reacción bimolecular de reacciones elementales en los medios densos”.



Mientras tanto, Donald Trump nació en Nueva York en 1946. Durante su adolescencia, estudió en la Academia Militar de NY donde destacó como un atleta y alumno brillante.



Al terminar ese nivel, ingresó en la Universidad de Fordham, donde sólo cursó dos años y fue transferido a la Escuela Wharton de Finanzas, de la Universidad de Pennsylvania. Ahí concluyó su licenciatura en Economía.





TRAYECTORIA Y POLÍTICA EMPRESARIAL

Angela Dorothea Kasner, mejor conocida como Angela Merkel, es canciller de Alemania desde 2005. Además de liderar su país, es presidenta del partido que la llevó al poder: la Unión Demócrata Cristiana.



Desde su adolescencia, estuvo involucrada en actividades políticas. Fue militantes de las Juventudes Alemanas Libres y, al reunificarse Alemania, fue elegida como ministra de la Mujer y Juventud, cargo que ejerció de 1991 a 1994.



Posteriormente, Angela Merkel fue designada como ministra de Medio Ambiente y Conservación Natural, función que desempeñó hasta 1999.



Tras ser elegida como canciller, ha desempeñado otras funciones. En 2007, representó a Alemania ante el Consejo Europeo de la Unión Europea y dirigió el G8 de 2015 a 2016.



Forbes consideró a Merkel en 2016 como la mujer más poderosa del mundo y el tercer personaje más influyente.





Donald Trump no tenía ningún acercamiento político hasta su candidatura y posterior triunfo para obtener la presidencia de Estados Unidos.



El mandatario actual estadounidense sólo tiene gran experiencia en el mundo de los negocios. Su primer paso en el rubro empresarial fue laborando en el consorcio de su padre, Elizabeth Trump & Son. En 1971, tomó el control de la compañía y la renombró bajo el título de Trump Organization.



Según el sitio web de la Casa Blanca, el negocio de Trump “se convirtió en sinónimo de prestigio en Manhattan y en todo el mundo”. Entre los proyectos inmobiliarios más conocidos están el complejo de Mar-a-Lago, en Florida, y las torres Trump en Chicago y Nueva York.



Fue director del concurso de belleza Miss Universo y autor de 18 libros sobre cómo ser exitoso en los negocios. Ha realizado cameos y pequeñas participaciones en el cine, por ejemplo, en la película “Mi pobre angelito”.



De 2004 a 2015, Trump también fue presentador del programa de televisión de la cadena NBC llamado “The Apprentice”.





POPULARIDAD



A pesar de los años que lleva al frente del gobierno alemán, Merkel mantiene un alto nivel de aceptación entre la población.



Según un sondeo de la televisión pública alemana ARD realizado en marzo de este año, la canciller alemana se colocó con el 60 por ciento sobre sus rivales políticos.



Pese a sus éxitos empresariales, Trump no cautiva al mundo ni a los estadounidenses.



De acuerdo con el diario The Washington Post y ABC News, la mayoría cree que el mandatario no ha logrado mucho durante los primeros cien días de su gestión, por lo que sólo lo apoya el 41 por ciento de la población en todo Estados Unidos.



En otro sondeo de The Wall Street Journal (WSJ) y la cadena NBC, sólo el 40 por ciento de la población de EU aprueba la gestión del presidente.





FAMILIA

Según el diario The Telegraph, Merkel es hija de Horst Kasner, pastor protestante y de Herlind Kasner. El apellido que actualmente utiliza lo tomó de su primer esposo, Ulrich Merkel, con quien estuvo casada de 1977 a 1983.



Posteriormente, inició una relación con su tutor de tesis doctoral, Joachim Sauer, con quien se casó hasta 1998. No tienen hijos.



Sobre su árbol genealógico, Trump es el cuarto hijo de Mary Anne MacLeod y de Fred Trump.



Contrajo nupcias en tres ocasiones y actualmente está casado con la exmodelo eslovena, Melania Trump. Tiene cinco hijos (Donald Jr., Eric, Ivanka, Tiffany y Barron) y ocho nietos.