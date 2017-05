Merkel y Trump: cronología del 'choque'

La canciller de Alemania, Angela Merkel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tienen conflictos desde que el exempresario ganó las elecciones de noviembre del año pasado.



La política nacionalista de Trump se contrapone con la visión de la Unión Europea sobre cooperación.



Pero, ¿cuándo comenzó la pelea entre ambos? Recordemos que durante la última visita del expresidente de Estados Unidos Barack Obama, Merkel aseguró que el bloque económico no tendría ningún trato comercial con Estados Unidos.



"Desde siempre me he comprometido a fondo para lograr un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Hemos avanzado mucho en las negociaciones pero en este momento no puede haber conclusión", declaró la canciller el 17 de noviembre del año pasado.



Dos meses después, el 21 de enero, un día después de la toma de posesión de Trump, la canciller alemana cambió de parecer y explicó que buscaría mantener la buena relación entre la UE y Estados Unidos, además de acuerdos justos en materia de comercio y gasto militar.



Tras esta declaración, los mandatarios acordaron reunirse el 13 de marzo, pero las tormentas de nieve que afectaron Washington impidieron que se realizara. El encuentro se postergó cuatro días.



El 17 de marzo, Merkel y Trump hablaron por primera vez en persona.

Durante su breve charla en el Salón Oval de la Casa Blanca, el presidente estadounidense trató con frialdad a la canciller, a quien no quiso saludar de mano como suele hacerlo con el resto de los mandatarios.



En la conferencia de prensa conjunta, Trump dijo que ambos tenían algo “en común”: haber sido espiados por la administración de Barack Obama. De ese modo, aludió al hecho de que el teléfono celular de Merkel fue intervenido por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos en 2010, según documentos filtrados por Edward Snowden.



Un día después, el presidente de EU criticó al gobierno alemán, asegurando que es uno de los que más dinero debe a la OTAN en materia de defensa.



"Alemania debe sumas enormes de dinero a la OTAN & Estados Unidos deber recibir un mayor pago por la poderosa, y muy onerosa defensa que proporciona a Alemania".



Dos meses después, Trump volvió a atacar a Alemania a través de su plataforma favorita: Twitter,



"Tenemos un masivo déficit comercial con Alemania, además paga mucho menos de lo que debería por la OTAN y (la alianza) militar. Es muy malo para Estados Unidos. Esto cambiará", afirmó.