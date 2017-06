May se juega en elecciones británicas su apuesta por un 'Brexit' más duro

Theresa May al salir del centro de votación. (Reuters)

LONDRES.- La primera ministra británica, Theresa May, se enfrenta a los votantes en unas elecciones que convocó para reforzar su postura de cara a las negociaciones del Brexit, con su autoridad personal en juego tras una campaña donde su ventaja en los sondeos de opinión se contrajo.



Los centros de votación fueron abiertos en medio de fuertes medidas de seguridad en todo el país tras dos ataques islamistas que dejaron 30 muertos en Manchester y Londres en menos de dos semanas y que pusieron bajo el foco de atención la lucha contra el extremismo en las últimas etapas de la campaña.



Unos sondeos finales de opinión daban a los conservadores de May una ventaja de entre 5 y 12 puntos porcentuales sobre el opositor Partido Laborista, lo que sugiere que ampliará su mayoría parlamentaria, aunque no logrará la victoria rotunda que se vaticinaba cuando se convocaron los comicios hace siete semanas.

Los sondeos apoyaban a la libra esterlina, que se mantenía firme en 1.2924 dólares, cerca de su mejor nivel en dos semanas. La moneda británica subió hasta un 4 por ciento después de la convocatoria de elecciones anticipadas cuando los inversores anticiparon una victoria aplastante de los conservadores.



Sin embargo, los operadores se mantienen prudentes tras la sorpresa que supuso el resultado del referendo sobre el Brexit el año pasado y por que la diferencia de May sobre los laboristas, liderados por el veterano e izquierdista Jeremy Corbyn, se ha reducido durante la campaña.



Los centros de sufragio cerrarán a las 16:00 hora de la Ciudad de México y habrá un sondeo a boca de urna tan pronto como concluya la votación.



Se espera un anuncio de los primeros resultados para las 18:00 horas de la Ciudad de México, aunque la mayoría de las 650 circunscripciones electorales anunciarán sus resultados en la madrugada del viernes.