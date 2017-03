Republicanos presionan a Trump para que se retracte sobre 'espionaje' 

Un creciente número de republicanos están pidiendo al presidente de Estados Unidos Donald Trump que se retracte de sus dichos sobre las intervenciones telefónicas durante las elecciones del año pasado, esto después de que el director del FBI James Comey declaró que no hay evidencia que sustente esta acusación.



Los senadores John McCain y Jeff Flake, así como los congresistas Charlie Dent y Peter King coincidieron en que el mandatario necesita retractarse de sus declaraciones de que Barack Obama, ordenó intervenir telefónicamente la Torre Trump durante la campaña por la presidencia de Estados Unidos.



Ante medios de comunicación, McCain consideró que Donald Trump “debería retractarse en sus comentarios. Debería retractarse a menos que tenga evidencia que muestra que Obama estuvo detrás y obviamente, no ha habido esa evidencia”. Dent incluso dijo que “si yo estuviera en sus zapatos, absolutamente me disculparía”.





Ante la pregunta de si le preocupa que este conflicto esté desviando desviando el pulso político del país, el líder republicano en el Senado, Mitch McConell declinó dar una respuesta, aunque sí señaló que “he escuchado anteriormente de que no se dio ninguna indicación” sobre estas escuchas.



El congresista King enfatizó que Trump tiene que encontrar una manera de volver sobre sus pasos, y que la credibilidad del mandatario estadounidense sería la primera víctima en caso de generarse una crisis real que involucre a Corea del Norte, China, Rusia o un grupo terrorista.



“Eso es de lo que tiene que preocuparse. Que el presidente reciba una verdadera orden de inteligencia diciendo que un ataque real podría ocurrir y que la gente piense que es lo mismo que sus tuits sobre Obama”.