Manifestantes marchan en contra del Brexit

Miles de personas marcharon este sábado en Londres en protesta por la salida de Reino Unido de la Unión Europea, cuatro días antes de que la primera ministra, Theresa May, inicie el proceso formal de divorcio con el bloque europeo al que se unió hace 44 años.



La marcha Unidad para Europa fue programada para terminar con un mitín en la plaza del Parlamento, escenario del ataque de esta semana por el islamita nacido en Gran Bretaña, Khalid Masood, en el que murieron cuatro personas



Los manifestantes hicieron un minuto de silencio en memoria de las víctimas al comienzo de la manifestación.



Bajo el sol brillante, agitaron banderas y carteles con lemas como "Cuál es el plan" y "Detengan el Brexit" mientras marchaban hacia el Parlamento. Joss Dennis fue uno de los manifestantes que viajó desde Bristol, en el oeste de Inglaterra, y que votó en el referéndum de junio para que Reino Unido permaneciera en la UE.



"Con una votación tan cerrada, no veo cómo alguien puede llamar a esto la voluntad del pueblo", dijo a Reuters. "Tenemos mucho que perder: ambientalmente, políticamente y financieramente". "Se ha cometido un terrible error, pero la situación no está más allá de la redención", agregó.



May ha insistido en que pretende retirar a Reino Unido de la UE y anunciará formalmente el miércoles el inicio del proceso de dos años que concretará la salida del bloque.