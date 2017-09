Maduro recula: no hablará ante Consejo de DH de la ONU

GINEBRA.- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, no hablará ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la próxima semana pese a lo anunciado anteriormente, dijeron la ONU y la misión diplomática de su país.



Se esperaba que Maduro, acusado de aplastar los derechos humanos y la democracia en Venezuela, hablara el 11 de septiembre en la jornada inaugural de una sesión de tres semanas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.



"El presidente no viene", dijo un diplomático venezolano en Ginebra.



Rolando Gómez, portavoz del Consejo, dijo en un comunicado: "Téngase en cuenta que según la información recibida por la Secretaría del Consejo, el Presidente Maduro de Venezuela no se dirigirá al Consejo de Derechos Humanos".



"En cambio, se ha programado que el Canciller (Jorge) Arreaza Montserrat hable al Consejo el primer día de la sesión", agregó.