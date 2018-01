Maduro buscará la reelección

CARACAS.- El presidente venezolano Nicolás Maduro afirmó el martes que si el partido oficialista y las organizaciones aliadas al gobierno aprueban su postulación, buscará la reelección para los comicios presidenciales que la Asamblea Constituyente convocó para abril.



“Estoy a la orden de la candidatura presidencial, si así lo deciden las fuerzas sociales y políticas de la revolución bolivariana”, dijo Maduro a la prensa al ratificar que está dispuesto a perseguir un segundo periodo presidencial de seis años.



La iniciativa para llamar a elecciones anticipadas fue presentada ante el cuerpo con poderes supraconstitucionales por Diosdado Cabello, el segundo hombre más poderoso del oficialismo, y aprobada con vítores a favor de Maduro en la asamblea conformada por sus aliados.



La decisión toma por sorpresa a una fracturada oposición, y surge en respuesta a las sanciones que impuso esta semana la Unión Europea contra funcionarios venezolanos en busca de presionar para una salida política a la crisis del país.



"¡Vamos a dar una gran batalla. Estoy preparado y vamos a tener una gran victoria!", dijo el mandatario ante un grupo de sus seguidores, congregados en Caracas para conmemorar el derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez en 1958.



Cabello, uno de los siete sancionados por la UE, había asegurado en la sesión de la Asamblea que el oficialista Partido Socialista Unido (PSUV) está preparado para avalar a un "solo candidato" y pidió el apoyo de sus filas a Maduro, el heredero político del fallecido Hugo Chávez.



"Si el mundo quiere aplicar sanciones nosotros aplicaremos elecciones", afirmó Cabello.



No es buena idea que Maduro se respostule: EU



La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Heather Nauert, dijo que no cree que sea una buena idea que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, postule a la reelección, pero que esa es una decisión de los venezolanos.



Cuando se le preguntó si sería bueno para Venezuela que Maduro volviera a presentarse, como ha dicho que quiere hacerlo, Nauert dijo a periodistas: "Eso es nuevo para mí. No lo creo. No creo que sea una buena idea. Ciertamente, la gente tendría que decidir".



Con información de Reuters