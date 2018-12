Maduro asegura que ofrecen millones de dólares para promover golpe de Estado en su contra

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, aseguró este viernes que desde Estados Unidos aumentó una supuesta oferta de "dinero sucio", de 40 a 120 millones de dólares, para dividir a la Fuerzas Armadas del país y promover un golpe de Estado en su contra.

“Vuelvo a denunciar que (en Estados Unidos) han aumentado de 40 millones a 120 millones de dólares el dinero sucio para tratar de dividir, de debilitar a nuestra Fuerza Armada y ponerla en contra de la Constitución y contra el pueblo", subrayó.

En un discurso con motivo del saludo de fin de año a la Fuerza Armada, el mandatario venezolano volvió a denunciar supuestas conspiraciones financiadas por Estados Unidos y presuntamente asignadas al Gobierno de Colombia, al que acusó de haberse constituido en un “Estado fallido”.

Dijo que el Gobierno colombiano está imposibilitado de proteger la frontera con Venezuela, permitiendo la operación de grupos armados irregulares.

“La oligarquía ha constituido un Estado fallido en Colombia, que no resguarda la frontera". aseveró.

En su discurso ante los uniformados, el mandatrio destacó que el mayor logro en este año en Venezuela fue consolidar la paz y haber “remontado las amenazas internas y externas y superado las agresiones políticas, económicas y financieras”.

Señaló que la Fuerza Armada es la columna vertebral de la “integridad nacional” y “gracias a ella hay paz en la república”.

"Alerta, oído, máxima alerta ante las conspiraciones que vienen desde Bogotá, financiadas desde Washington”, señaló.

Maduro volvió a mencionar a la administración del mandatario colombiano Iván Duque, acusándolo de conducir conspiraciones ordenadas por Washington.

Insistió en que desde Estados Unidos desean dividir a la Fuerza Armada venezolana para luego “robar los mares, el petróleo, las aguas, los llanos y apoderarse de las riquezas de nuestro país”.

Citó que una muestra de ello es el incidente del fin de semana pasado, cuando una embarcación patrullera sacó de aguas venezolanos a dos buques de la transnacional petrolera ExxonMobil, que hacían estudios prospectivos petroleros por orden de Guyana, con quien mantiene una disputa frontera.

“Di orden al Comando Estratégico Operacional (de la Fuerza Armada) para que procediera a aplicar todos los protocolos para defender el mar territorial venezolano y así se hizo”, alegó.

El Gobierno de Maduro denunció que los buques estaban en aguas venezolanas y rechazó el aval que dio a Guyana la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom) sobre el incidente.

“Este es un ejemplo”, dijo Maduro sobre sus denuncias de las supuestas conspiraciones contra su gobierno. “Ni que Venezuela no tuviera pueblo ni Fuerza Armada para defenderla”.

“Venezuela está en un combate por la dignidad, por la paz, está en el centro de una lucha histórica única. Venezuela está en la lucha por ser una nación, una patria verdadera. Venezuela no se ha arrodillado, no se ha rendido ante ningún imperio y no se arrodillará ni se rendirá y seguirá ganando batallas”, afirmó.

A pesar de la dura crisis económica, Maduro espera asumir el 10 de enero un segundo mandato, producto de las polémica elecciones de mayo pasado, las cuales fueron desconocidas por varios gobiernos.