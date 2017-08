Maduro amenaza con 'severas' acciones judiciales

El presidente Nicolás Maduro afirmó ayer que la oposición debe dejar de subestimarlo y reiteró su invitación al diálogo para solucionar la crisis que enfrenta Venezuela, al tiempo que amenazó con una serie de acciones de justicia que van a “sacudir al país”.



En una entrevista televisiva, aseguró que sabe que líderes de la oposición como Julio Borges y Henry Ramos Allup han intentado derrocarlo en sus cuatro años de gobierno.



Aseveró, asimismo, que estos políticos han hecho comentarios en su contra que no son capaces de reconocer.



En medio de la presión internacional, que rechaza la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y el paso de las funciones del Parlamento, Maduro anunció también que una comisión especial trabaja con el sector empresarial, para abordar el tema de la inflación en el país, que llega al 70.5 por ciento, y que dijo, “es inducida por el dólar criminal”.



Igualmente, indicó que se tomarán “acciones de justicia muy severas que van a sacudir a la sociedad”. “Cuando yo emprendo acciones de este tipo no me tiembla el pulso porque no dependo de nadie, solo del pueblo”, afirmó.



En tanto, Heraldo Muñóz, canciller de Chile, deslizó la posibilidad de convocar a una reunión entre países de la región para impulsar un diálogo entre el chavismo y la oposición.