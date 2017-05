Madrid llama a Cataluña pedir referendo en el Parlamento

MADRID.- Madrid instó al presidente nacionalista catalán, Carles Puigdemont, a defender su proyecto de referéndum de independencia en el Parlamento español, en respuesta a la campaña mediática desplegada por los separatistas para presionar al gobierno de Mariano Rajoy.



"El gobierno no puede negociar un referéndum que la Constitución no permite, pero lo que sí permite nuestro ordenamiento es que ante los legítimos representantes de todos los españoles se pueda debatir cualquier propuesta", dijo en rueda de prensa la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría.



El presidente catalán Carles Puigdemont declinó la oferta, insistiendo en negociar bilateralmente las condiciones del referéndum y, en caso de acuerdo, someterlo a votación del Congreso español y el parlamento regional catalán.



Puigdemont estará el lunes en Madrid para dar una conferencia pública en la que ofrecerá al gobierno conservador de Mariano Rajoy pactar este referéndum. En caso de no poder negociarlo, el dirigente catalán asegura que celebrará la consulta hacia el mes de septiembre, aunque sea sin permiso del ejecutivo central.



En esta conferencia expondrá previsiblemente los apoyos recabados por el Pacto Nacional por el Referéndum, una iniciativa que pretende acordar la consulta con el gobierno español, y que incluye a asociaciones, empresarios, sindicatos e instituciones diversas, entre ellas el FC Barcelona.



Desde febrero, esta iniciativa consiguió más de 500 mil firmas de apoyo, entre particulares e instituciones, anunciaron sus promotores en un acto en Barcelona este viernes, al que asistió el mismo Puigdemont.



"El gobierno catalán trasladará formalmente al gobierno español la propuesta para hacer efectivo este referéndum de autodeterminación acordado", dijo el presidente catalán en una corta comparecencia antes de este acto.



"Estamos dispuestos a negociar las condiciones (...) y en caso de llegar a un acuerdo, los respectivos gobiernos someterán este acuerdo a los dos parlamentos", el Congreso español y el regional catalán, afirmó.



Antes, Sáenz de Santamaría había argumentado que, según la Constitución, la soberanía reside en "el conjunto de los españoles", y "un referendo de autodeterminación no puede ser negociado por el gobierno ni ningún poder del Estado".



Por ello, estimó que el lugar para debatir de ese referendo no es una negociación entre los gobiernos catalán y español, sino el Parlamento, "donde está residenciada la legítima representación de todos los españoles".



La vicepresidenta mencionó que ya ha habido "precedentes" similares.



En abril de 2014, una propuesta destinada a autorizar y celebrar un referéndum en Cataluña ya fue rechazada por la cámara baja del Parlamento español, con 299 votos en contra, de un total de 350 escaños.



Antes, en 2005, fue igualmente rechazado el plan soberanista presentado al Parlamento por el entonces presidente del País Vasco, Juan José Ibarretxe, que propugnaba para la región un régimen de "libre asociación" con el Estado español, e incluía el derecho a la autodeterminación.



"No haremos un Ibarretxe. Primero acuerdo y después lo llevamos al Congreso", dijo una fuente del gobierno catalán.