Macron dice que tiene las pruebas para atacar al régimen en Siria

Luego de tres días de permanentes amenazas, que hacían evidente un ataque contra Siria, el gobierno de Estados Unidos reconoció ayer que no tiene las pruebas suficientes contra el régimen de Bashar Al Assad, para bombardearlo, y advirtió que cualquier ofensiva puede desencadenar “una escalada fuera de control” en el mayor polvorín de Oriente Medio.

“Aún se están buscando las pruebas que confirmen el ataque químico contra la ciudad de Duma y permitan tomar una decisión, pero una de mis mayores preocupaciones es evitar cualquier ofensiva”, afirmó el secretario de Defensa, James Mattis, ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes.

El que asegura tener las pruebas es el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien reiteró su intención de atacar al país árabe. “Tenemos pruebas de que se utilizaron armas químicas y que fue el régimen de Al Assad quien las utilizó”, aseguró el mandatario galo, antes de subrayar que la intervención debe ir destinada a impedir que Damasco vuelva a hacer uso de ese tipo de armamento, aunque no dio más detalles sobre la pruebas.

En contacto “diario” con su homólogo estadounidense, Macron aseguró que la ofensiva de Al Assad, respaldada por Rusia, estaba destinada a luchar contra el yihadista Estado Islámico (EI) pero que ese país “alberga varias guerras dentro de la guerra” en las que “no todo está permitido”.

En tanto, el gabinete de Gran Bretaña dio luz verde a la primera ministro Theresa May para que se sume a Estados Unidos y Francia en la planificación de un posible ataque militar en respuesta al presunto bombardeo sirio con armas químicas, aunque también los ministros dejaron abierta la posibilidad de otras respuestas.

El propio Trump, quien ayer se comunicó con Macron y May para analizar la conveniencia de una intervención en Siria, suavizó su tono belicista, matizando -de nuevo, a través de Twitter- su anterior mensaje: “Nunca he dicho cuándo se producirá el ataque a Siria. Podría ser muy pronto o nunca”, afirmó el mandatario en su red social favorita, para, horas más tarde, reiterar que Estados Unidos tomará “decisiones bastante pronto”, al respecto.

“Veremos qué pasa”, dijo durante un encuentro sobre comercio y agricultura celebrado en la Casa Blanca. “Estamos analizando la situación de manera muy seria, es muy complicado que el mundo nos ponga en una situación como esa”, agregó sin ofrecer más detalles.

En tanto, Alemania e Italia adelantaron que no participarán en una eventual acción militar contra Siria, aunque ofrecieron apoyo logístico a sus aliados. “Alemania no participará en una eventual acción militar, y digo eventual porque no hay ninguna decisión, quiero aclarar de nuevo. Pero vemos y apoyamos que se haga todo lo necesario para mostrar que el uso de armas químicas es inaceptable”, afirmó la canciller Angela Merkel.

Previamente, el ejército ruso anunció que el gobierno sirio logró el control total de Duma, la última ciudad de los suburbios de Damasco que seguía en manos de los rebeldes y que fue escenario del supuesto ataque químico el pasado fin de semana.

Sin embargo, Damasco no hizo un anuncio oficial y no hubo indicios de que las tropas sirias hayan entrado a la ciudad.