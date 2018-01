Lula mantiene ventaja de cara a elección presidencial en Brasil

SAO PAULO.- El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva mantiene la ventaja en la intención de voto para la elección presidencial de este año en Brasil, pese a una condena en segunda instancia, mientras que en un escenario en que él no participe el diputado de derecha Jair Bolsonaro sería el favorito, mostró un sondeo.



Además, cuatro serían los candidatos que se disputan un lugar para una eventual segunda vuelta tras los comicios que se realizarán en octubre, de acuerdo a la encuesta realizada por Datafolha.



Según la consulta, publicada por el diario Folha de S.Paulo, Lula tiene el 37 por ciento de la intención de voto, contra el 16 por ciento de Bolsonaro y el 7 por ciento del gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, y del exministro Ciro Gomes.



Sin Lula, Bolsonaro lidera con un 18 por ciento de la intención de voto, mientras que la exministra Marina Silva cuenta con un 13 por ciento. Gomes tendría un 10 por ciento y el presentador de televisión Luciano Huck recibiría un 8 por ciento, empatado con Alckmin.



La encuesta se realizó entre el 29 y 30 de enero, pocos días después de que una corte de apelaciones ratificó una condena por cargos de corrupción contra el líder izquierdista. Un tribunal de Brasil aprobó además la confiscación de su pasaporte.



Un 32 por ciento de las personas consultadas por Datafolha declaró que no emitirían su voto si la justicia brasileña no le permite a Lula competir en las presidenciales. Pero si bien el exmandatario lidera las encuestas, también tiene una tasa de rechazo de 40 por ciento, la más alta entre los votantes.



El sondeo mostró además que Lula vencería a todos los contendores en un balotaje, siempre que ninguno de los candidatos capte la mayoría de los votos en primera vuelta.



Datafolha entrevistó a 2 mil 826 personas en todo Brasil. El margen de error es de dos puntos porcentuales.