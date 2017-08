Trump y Corea del Norte en 7 frases

WASHINGTON.- Donald Trump dijo que sería "un honor", bajo ciertas condiciones, reunirse con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, un "loco con armas nucleares" capaz de provocar el "fuego y la ira" de Estados Unidos.



Esta es la escalada verbal del presidente estadounidense respecto a Corea del Norte tras su arribo a la Casa Blanca:



"¡No va a pasar!"



Justo antes de que asumiera la presidencia de Estados Unidos, Trump dijo el 2 de enero que Corea del Norte nunca será capaz de desarrollar un "arma nuclear capaz de alcanzar el territorio estadounidense".



"Gran problema"



"Corea del Norte es, por supuesto, un gran, gran problema. Nos ocuparemos muy fuertemente" de ese asunto, expresó el 13 de febrero, después de una nueva prueba de misiles balísticos por parte de Pyongyang.



Un "loco con armas nucleares"



"No podemos dejar así, libre, a un loco con armas nucleares", dijo Trump con tono humorístico el 29 de abril por teléfono a su homólogo filipino Rodrigo Duterte, según el diario The Washington Post.



"Honrado" de reunirse con Kim



"Si las condiciones fueran adecuadas para reunirme con él, lo haría, por supuesto. Sería un honor hacerlo", dijo el 1 de mayo.



Caliente, frío, con China



"Tengo una gran confianza en que China se ocupará muy bien de Corea del Norte", dijo Trump el 13 de abril después de no haber parado durante meses de acusar a Beijing de no hacer presión suficiente sobre su aliado asiático. "China ha hecho grandes esfuerzos", tuiteó el 29 de de mayo.



Pero su tono cambió a mediados de año: "Estoy muy decepcionado con China (...) no hacen nada por nosotros con Corea del Norte, excepto hablar", escribió en Twitter el 29 de julio. "¡No vamos a permitir que esto continúe. China podría fácilmente resolver este problema!"



"Se acabó la paciencia"



Mientras tanto, el tono general ha cambiado. "La paciencia estratégica con el régimen norcoreano fracasó. Honestamente, la paciencia se acabó", dijo el 30 de junio Donald Trump.



El 6 de julio en Varsovia, hizo llamó "a todas las naciones para hacer frente a esta amenaza global y demostrar públicamente a Corea del Norte que hay consecuencias por su muy, muy mala conducta". Washington piensa en medidas "muy severas", advirtió.



"El fuego y la cólera"



"Corea del Norte mejor que no haga más amenazas a Estados Unidos. Enfrentarán fuego e ira como el mundo nunca ha visto", declaró Trump desde su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, donde se encuentra de vacaciones, después de trascendidos de que Pyongyang habría logrado miniaturizar una ojiva nuclear capaz de alcanzar a Estados Unidos.



Este miércoles, Trump lanzó una nueva advertencia a Corea del Norte y remarcó que el arsenal nuclear de Estados Unidos "es ahora mucho más fuerte y más poderoso que nunca antes".



"Ojalá nunca tengamos que usar ese poder", agregó.