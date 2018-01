Los 'barcos fantasma' que llegan a Japón tripulados por muertos

Desde el año pasado, han aparecido barcos norcoreanos en las orillas de los mares de Japón. No se trata de un anclaje intencionado, sino de un fenómeno más complejo: embarcaciones 'fantasma' que llegan con los cuerpos de la tripulación y a veces con algunos sobrevivientes.



De acuerdo con CNN, de 2017 a la fecha, se tiene el registro de 113 barcos norcoreanos en las orillas de mares japoneses, donde se han hallado 43 personas muertas y otros 42 sobrevivientes.



Policías japoneses encontraron la semana pasada el primer barco fantasma de 2018 con personas muertas en la playa de Ishikawa. En esta embarcación había siete cuerpos e imágenes de los líderes norcoreanos Kim Jong Il and Kim Il Sung.



Además de este barco fantasma con las víctimas mortales, este año han aparecido en Japón otras ocho embarcaciones sin ningún cuerpo.



Funcionarios dijeron que en 2017 se hallaron 104 barcos fantasmas, en donde la mayoría de la tripulación murió.



¿POR QUÉ APARECEN ESTOS BARCOS?



Aún no hay una razón establecida, pero expertos apuntan a diversas posibilidades.



Una de ellas es que estos barcos norcoreanos, que se dedican a la pesca, se alejan de su zona de trabajo ubicada en la península de Corea para obtener más productos marinos y se les imposibilita regresar a tierra debido a las condiciones climatológicas.



El hambre y la desesperación de los tripulantes de estas embarcaciones los obliga a llegar al lugar más cercano, que en este caso sería el mar del oeste de Japón.



Los expertos señalan que entre Corea del Norte y Japón hay mil kilómetros de distancia, y los barcos norcoreanos están completamente equipados para sobrevivir un tramo.



Sin embargo, las embarcaciones fantasma siguen apareciendo en Japón e incluso en Corea del Sur, como lo han dicho funcionarios de ambos países.



Otra teoría de estos barcos fantasma apunta a presiones del gobierno de Norcorea hacia los pescadores de su nación. Mientras más se alejen de sus aguas, más producto consiguen y con ello aumenta la venta de este alimento entre China y Corea del Norte.



Tan solo en la primera mitad de 2017, las exportaciones de mariscos entre China y Corea del Norte aumentaron 88 por ciento comparado con el mismo lapso de 2016.