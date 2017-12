Llama Trump 'corrupto' al FBI por indagar el 'Rusiagate'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se peleó ayer con una de las más prestigiosas fuerzas de seguridad del país, el Buró Federal de Investigación (FBI), al que llamó “corrupto” por la investigación sobre la conexión de su equipo de campaña con funcionarios y empresarios rusos durante la elección el año pasado.



Según el mandatario, el FBI utilizó en el inicio de la causa un informe pagado parcialmente por la campaña de Hillary Clinton. “¡Ellos utilizaron este montón de basura de Deshonesta Hillary como la base para ir contra la Campaña de Trump!”, afirmó el presidente en su cuenta de Twitter.



Trump también se refirió al informe como “falso” y explicó que el FBI no podía verificar las acusaciones de supuesta coordinación entre su campaña y el gobierno ruso en los comicios nacionales de 2016, que se realizaron en el documento.



El jefe de Estado utilizó como fuente el programa “Fox and Friends”, de la cadena conservadora “Fox”, uno de sus favoritos. El pasado octubre el diario “The Washington Post” informó que en la campaña para los comicios de 2016, Hillary Clinton y el propio Partido Demócrata habían financiado la investigación que se filtró después de las comicios sobre los posibles vínculos entre el ahora presidente, Donald Trump, y el Kremlin.



Sin embargo, el FBI no se quedó sólo con ese informe. Si bien lo tomó como base, luego el organismo investigó por su cuenta los sospechosos lazos que el equipo de campaña del presidente mantuvieron con diplomáticos y empresarios de Rusia para, supuestamente, coordinar acciones contra la candidata demócrata.



Trump ya había cargado previamente en numerosas ocasiones contra el FBI, centrando sus críticas en el exdirector James Comey, al que despidió en mayo, justamente a raíz de esta investigación. “Tiene la peor reputación de su historia”, dijo el presidente sobre la agencia.



Hace apenas tres días había criticado al número dos de la agencia de seguridad, Andrew McCabe, quien planea dejar su cargo en pocos meses, y lo acusó de favoritismo con Hillary Clinton.