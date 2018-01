"Lista de oligarcas" rusos emitida por EU es un acto hostil, dice Putin

MOSCÚ.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que la publicación en Estados Unidos de una lista de importantes empresarios rusos cercanos al Kremlin es un acto hostil, pero que Moscú no planea tomar medidas en represalia.



La publicación parece ser principalmente una lista de gente del gobierno ruso junto con 96 "oligarcas" tomados de un ranking de la revista Forbes de multimillonarios rusos.



La lista, ordenada por el Congreso en respuesta a la injerencia rusa en la campaña presidencial de 2016, había provocado el temor entre los rusos adinerados de que podría redundar en sanciones por parte de Washington o la inclusión en una lista negra informal en el sistema financiero global.



Sin embargo, Estados Unidos sorprendió a los observadores al anunciar su decisión de no castigar a nadie bajo las nuevas sanciones, al menos por el momento. Algunos legisladores acusaron al presidente Donald Trump de dar vía libre a Rusia, lo que generó nuevos interrogantes acerca de si el presidente no está dispuesto a enfrentar a Moscú.



Putin aludió el martes a la lista como una "medida hostil", pero dijo que Moscú no quiere agravar la situación.



"Esperábamos que apareciera la lista y no ocultaré que íbamos a tomar medidas en respuesta, se los aseguro, medidas graves que podrían hundir nuestras relaciones a su nivel más bajo, pero nos abstendremos de tomarlas por ahora", dijo Putin.



El presidente ruso dijo que no prevé impacto alguno con la publicación de la lista, pero expresó su consternación ante sus alcances.



"Detrás de esas personas y empresas hay ciudadanos rusos comunes, empleados e industrias enteras, de modo que la lista abarca esencialmente a 146 millones de personas", dijo Putin en un acto de campaña en Moscú. "¿Cuál es el objeto de esto? No lo comprendo".



Los antirrusos intransigentes en el Congreso habían presionado por la inclusión de ciertos nombres, en tanto empresarios rusos contrataron a cabilderos para no ser incluidos.



La lista de 114 políticos rusos dada a conocer el lunes por la noche incluye a todo el gobierno de Putin tal como aparece en el sitio web del Kremlin, más el gabinete, los jefes de las fuerzas del orden y los presidentes de las principales empresas estatales.



Putin incluso bromeó que se sentía "desairado" porque su nombre no aparecía en la lista.



La lista de 96 "oligarcas" que la acompaña es una copia exacta del ranking de multimillonarios rusos de la revista Forbes en orden alfabético. No distingue a los que tienen vínculos con el Kremlin de los que no. Se sabe que algunos de los nombrados se han malquistado con el Kremlin o bien hicieron fortuna independientemente del gobierno.



Con información de AP