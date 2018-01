Líder de la Unión Europea insta a Gran Bretaña a replantearse Brexit

BRUSELAS.- El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, instó a Gran Bretaña a que cambie de opinión sobre abandonar el bloque el año que viene, mientras se acaba el tiempo para llegar a un acuerdo sobre el Brexit y los líderes europeos siguen esperando más detalles sobre cómo ve el Reino Unido sus futuros lazos bilaterales.



"Si el gobierno británico se atiene a su decisión de marcharse, el Brexit se hará realidad, con todas sus consecuencias negativas, en marzo del año que viene a menos que haya un cambio de parecer entre nuestros amigos británicos", dijo Tusk a legisladores europeos en Estrasburgo, Francia.



Tusk, que preside las cumbres de líderes de la UE y habla en su nombre, citó al enviado británico del Brexit, David Davis, que dijo que "si una democracia no puede cambiar de opinión, deja de ser una democracia".



"Nosotros aquí en el continente no hemos cambiado de opinión. Nuestros corazones siguen abiertos para ustedes", añadió.



El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, añadió: "Confío en que esto se oiga con claridad en Londres".



Gran Bretaña tiene previsto abandonar la UE el 29 de marzo de 2019, pero las negociaciones sobre su marcha y el futuro de sus relaciones con la UE deben concluir en octubre para dar tiempo a los parlamentos a ratificar cualquier acuerdo.



Las conversaciones han avanzado muy despacio, y aunque la UE dice estar dispuesta a abordar las relaciones futuras con Londres, los líderes de la UE siguen esperando a conocer más detalles sobre cómo ve esos lazos la primera ministra británica, Theresa May.



"Lo que necesitamos hoy es más claridad sobre la visión británica", dijo Tusk. "El trabajo más duro aún está por hacer y el tiempo es limitado".



Se está negociando un periodo de transición que ayude a Gran Bretaña en su salida del bloque el año que viene. La UE insiste en menos de dos años, hasta el final de 2020, cuando expira el actual presupuesto a largo plazo del grupo.



Gran Bretaña no podrá poner fin a ningún acuerdo comercial con la UE ni ningún otro país hasta que termine ese periodo, y tendrá que seguir obedeciendo todas las regulaciones europeas sin tener voz en cómo se dirige la UE de más 500 mil habitantes.



"Mi mensaje a Londres es: por favor, no se quejen más. Por favor, dejen de quejarse. Por favor, cumplan. Dennos una estimación de lo que quieren conseguir para la relación futura", dijo Manfred Weber, líder del Partido Popular Europeo, el más grande del Parlamento Europeo.