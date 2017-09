Acción militar contra Corea del Norte no es la primera opción: Trump

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que la acción militar contra Corea del Norte no era la primera opción y que mantuvo una fuerte y franca discusión con el presidente chino Xi Jinping sobre el tema.



"El presidente Xi querría hacer algo, veremos si puede o no, pero no vamos a aguantar lo que está pasando en Corea del Norte", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca.



"Creo que el presidente Xi está de acuerdo conmigo al 100 por ciento (...) tuvimos una llamada muy, muy franca y muy fuerte".



Xinhua reportó que durante la llamada que sostuvieron los mandatarios, Xi dijo que China está concentrada en resolver los asuntos nucleares en la península coreana a través del diálogo y los medios pacíficos.



Xi le dijo además a Trump que China le asigna especial importancia a la visita que hará al país a fines de año, agregó Xinhua.



Más temprano, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, cuando descartó las sanciones contra Corea del Norte por los lanzamientos de misiles y probar una bomba de hidrógeno, dijo que la hoja de ruta elaborada por Moscú y China ayudará a resolver la crisis.



Además pidió a los vecinos de la nación más hermética del mundo que respalden un plan que “ofrece una autentica vía para aliviar las tensiones y una solución paso a paso”.