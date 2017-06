Empresa de Kushner habría incurrido en conflicto de interés 

Tres legisladores demócratas le enviaron una carta el jueves al presidente de Kushner Companies, pidiendo información relativa a preocupaciones de que la firma inmobiliaria haya explotado el rol de Jared Kushner, ex jefe ejecutivo de la empresa y yerno de Donald Trump, como asesor en la Casa Blanca para atraer inversiones a través de un programa federal de inmigración.



Patrick Leahy, John Conyers y Zoe Lofgren enviaron una carta de nueve hojas al presidente de Kushner Companies, Laurent Morali, en la que pidieron detalles sobre la controvertida reunión de mayo con inversionistas en China.



En dicha reunión, la empresa ofreció la posibilidad de acceder a una visa estadounidense bajo el programa EB-5 a cambio de inversiones en el proyecto One Journal Square en Nueva Jersey.



La carta también pide a Kushner Companies que explique las medidas que tomó para asegurar que no se explote el rol de Jared Kushner en la Casa Blanca.



Los legisladores citaron un reporte de Reuters del 12 de mayo respecto a que una agencia de inmigración china promocionaba las conexiones de Kushner en la Casa Blanca para asegurarle a los potenciales inversionistas que el proyecto en Nueva Jersey sería un éxito y que quienes pusieran dinero recibirían la "green card".



Ese tipo de garantías están prohibidas por las reglas del programa EB-5, que garantiza la ciudadanía a extranjeros que inviertan 500 mil dólares o más en proyectos de desarrollo en zonas con bajos niveles de empleo.



Kushner Companies no respondió de inmediato a los pedidos de comentarios.