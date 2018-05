'La extraño mucho', dice Trump sobre su madre

WASHINGTON.- "La extraño mucho", fueron las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este domingo al referirse a su fallecida madre, Mary MacLeod.

“Mucho de lo que he hecho y mucho de lo que me he convertido es por mi madre. La extraño mucho”, expresó el mandatario en un video publicado en su cuenta de Twitter como parte de la celebración del Día de las Madres en Estados Unidos.

Trump señaló en la grabación que su madre llegó a Estados Unidos desde Escocia y que estuvo casada con su padre, el también fallecido Fred Trump, durante muchos años.

El presidente describió a su madre como “afectuosa, amorosa y realmente inteligente”. “Podía ser dura si tenía que serlo”, agregó.

En el video, Trump no menciona a la primera dama, Melania Trump, con quien tiene un hijo de 12 años, Barron.

Aunque indicó que este es un día especial para "agradecer a todas las madres y abuelas en nuestras vidas" por su dedicación y devoción.

Añadió que las madres han ayudado a construir la democracia en Estados Unidos.

El miércoles, el presidente y la primera dama realizaron un evento por el Día de las Madres en la Casa Blanca en el que reconocieron a las madres de los militares y a sus esposas.