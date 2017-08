Rusia confirma que abogado de Trump pidió ayuda durante campaña

MOSCÚ.- El Kremlin confirmó que el abogado personal del presidente Donald Trump durante la campaña presidencial de 2016 les pidió ayuda para un proyecto de negocios en Rusia.



En un comunicado enviado el lunes a la Comisión de Asuntos de Inteligencia de la Cámara de Representantes que investiga la intromisión rusa en la campaña y la posible complicidad entre la campaña de Trump y Rusia, el abogado personal del presidente, Michael Cohen, dijo que la compañía del mandatario intentó desarrollar un proyecto en Moscú durante las primarias republicanas, el que fue cancelado por razones diversas.



El portavoz del presidente ruso Vladimir Putin, Dmitry Peskov, dijo a la prensa en Moscú que el correo electrónico de Cohen fue recibido, en la dirección colectiva de la oficina de prensa. Peskov dijo que fue uno de muchos de e-mails que la oficina de prensa recibe todos los días, pues la dirección está disponible online, y que el Kremlin nunca respondió.



Cohen dijo que trabajó en la propuesta inmobiliaria con Felix Sater, un socio nacido en Rusia que decía tener conexiones importantes en Moscú.



Las discusiones sobre un negocio inmobiliario en Moscú tuvieron lugar en el último trimestre de 2015, meses después de que Trump declaró sus intenciones presidenciales. Finalizaron a principios de 2016 cuando Cohen determinó que el proyecto era inviable, según su declaración.



Cohen también reveló que Trump estaba al tanto del proyecto, firmó una carta de intención y lo discutió con él en dos ocasiones.



Preguntado si Putin había visto el correo electrónico, Peskov dijo que no puede “discutir con el presidente Putin los cientos y miles de pedidos provenientes de distintos países” que van a parar al buzón de entradas del Kremlin.



Peskov dijo que la oficina de prensa no respondió al correo de Cohen porque “no responde a esa clase de pedidos de negocios. No es tarea nuestra”.