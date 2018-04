Kim ha sido 'muy honorable', dice Trump

WASHINGTON.- Donald Trump dijo este martes que el líder norcoreano Kim Jong-un había sido "muy honorable" y que quería reunirse con el mandatario estadounidense lo antes posible.

Trump, quien hizo los comentarios a periodistas durante una reunión con el presidente francés, Emmanuel Macron, en la Casa Blanca, ha dicho que un encuentro planeado con Kim podría concretarse en mayo o junio.

Hace unos días, dijo que se trataría de una cumbre sin precedentes, aunque advirtió que la dejará si cree que no dará frutos.

"Si creo que es una reunión que no dará frutos, no vamos a ir", dijo la semana pasada. "Si la reunión cuando yo esté ahí no da frutos, respetuosamente dejaré el encuentro", afirmó.

También confirmó la visita a Pyongyang del director de la CIA, Mike Pompeo, nominado por él al Departamento de Estado, y dijo que formó una "buena relación" con Kim.

Funcionarios estadounidenses dijeron que Pompeo se reunió con Kim cuando visitó Pyongyang durante Semana Santa, del 31 de marzo al 2 de abril, para establecer las bases de la cumbre, en la que Trump espera persuadir a Corea del Norte para que abandone el desarrollo de misiles nucleares capaces de alcanzar el territorio continental de Estados Unidos.