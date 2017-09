Justicia de EU no halla pruebas sobre escuchas en la Torre Trump

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció en una declaración ante una corte federal que no se tiene evidencia de que los teléfonos de la Torre Trump de Nueva York hayan sido interceptados para vigilarlos en la anterior administración, antes de las elecciones del año pasado.



La declaración del Departamento de Justicia desmiente la afirmación hecha por el presidente Donald Trump, en marzo pasado, de que el anterior mandatario estadunidense Barack Obama había ordenado interceptar los teléfonos de la torre, que sirvieron como oficinas de campaña del magnate en los pasados comicios.



"Tanto la FBI (Oficina Federal de Investigaciones) como la NSD (División Nacional de Seguridad) confirman que no tienen registros relacionados con escuchas telefónicas como se describe en los tweets (mensajes) del 4 de marzo de 2017", señala la moción ante la Corte.



La declaración ante la Corte fue interpuesta en respuesta a una demanda bajo la Ley de Libertad de Información, presentadas por American Oversight, un grupo que lucha por la transparencia gubernamental



El 4 de marzo pasado, el presidente Trump escribió en un mensaje en su cuenta de la red social Twitter: "¡Terrible!, Me acabo de enterar de que Obama tenía mis 'cables' (teléfonos) interceptados en Trump Tower justo antes de la victoria, nada encontrado, ¡esto es McCarthismo!".



"¿Cuánto se ha rebajado el presidente Obama para interceptar mis teléfonos durante el muy sagrado proceso electoral?", escribió Trump en un segundo mensaje. "Este es Nixon/Watergate".



El entonces director de la FBI, James Comey, dijo en marzo pasado al Congreso que no había pruebas que respaldaran la afirmación de que los teléfonos de la Trump Tower hubieran sido interceptados.



"No tenemos información para apoyar esos tuits", dijo durante una audiencia ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.