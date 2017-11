Juez española ordena detener a Puigdemont

MADRID.- Una jueza española emitió una orden internacional de captura contra ex miembros del gabinete de Cataluña, entre ellos el destituido presidente separatista Carles Puigdemont, quien se dijo dispuesto a postularse a su antiguo cargo incluso mientras impugna su extradición desde Bélgica.



La jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, solicitó a la fiscalía belga la detención de Puigdemont y cuatro de sus colaboradores, y emitió órdenes separadas de búsqueda y captura internacionales para alertar a la Interpol en caso de que huyan de Bélgica.



El abogado belga de Puigdemont no respondió llamadas hechas para pedirle comentar, pero ha dijo que su cliente impugnará su extradición hacia España sin solicitar asilo político. Los fiscales federales belgas dijeron que recibieron la orden de arresto y que podría interrogar a Puigdemont en los próximos días.



“La estudiaremos y la pondremos en manos de un juez investigador”, dijo el portavoz Eric Van Der Sijpt. “No tenemos prisa”.



Los ex funcionarios son buscados por delitos diversos, como rebelión, sedición y malversación, que son parte de la pesquisa española sobre su participación para impulsar la independencia de Cataluña.



Los funcionarios huyeron a Bruselas después de que el gobierno central español destituyó el sábado a Puigdemont y a su gabinete por declarar la independencia de Cataluña. El gobierno español también convocó a elecciones regionales anticipadas para el 21 de diciembre.



Puigdemont declaró en francés a la difusora estatal belga RTBF que él se encuentra en Bélgica “dispuesto a ser candidato” para los comicios anticipados y porque ha perdido la fe en el sistema español de justicia



“Podemos encabezar una campaña en cualquier parte porque vivimos en un mundo globalizado”, afirmó Puigdemont, quien señaló que no estaba en Bélgica para “belgicanizar la política catalana”.



“No he huido, pero es imposible preparar de manera adecuada” una defensa legal en España, agregó a la RTBF.



Si Bélgica arresta a Puigdemont, éste tendría que ser presentado ante un juez investigador en 24 horas. El proceso de extradición tardaría 15 días, según juristas belgas. Sin embargo, si Puigdemont apela, el proceso podría demorar 45 días más, lo que implica que posiblemente no saldría de Bélgica antes de principios de enero, bastante después de las elecciones.



En su decisión del viernes, la jueza Lamela dijo que Puigdemont al parecer se encuentra en Bélgica y señaló que “el reclamado, en definitiva, lideró la movilización de los sectores independentistas de la población para actuar en apoyo del referéndum ilegal y con ello del proceso de secesión al margen de los cauces legales para reformar la Constitución”.



España afirma que la única vía legal para lograr la secesión es mediante una reforma a la carta magna española de 1978 con amplia mayoría en el parlamento nacional, no mediante el voto regional.



La orden de arresto fue emitida un día después de que la misma jueza dispuso el encarcelamiento de nueve miembros del gobierno separatista de Puigdemont. Todos los integrantes del gobierno destituido debían comparecer el jueves ante la Audiencia Nacional para responder a preguntas dentro de una pesquisa por rebelión. Cinco de ellos, entre ellos Puigdmont, no acudieron a esa audiencia.



La fiscalía española pretende acusar a miembros del destituido gobierno regional _así como a seis miembros del parlamento regional_ de impulsar medidas oficiales para declarar la independencia de Cataluña.



Además, jueces españoles rechazaron una apelación para dejar en libertad a dos activistas catalanes separatistas que son parte de una investigación de sedición vinculada a los preparativos para un referendo ilegal sobre la independencia de Cataluña.



Un portavoz de la Audiencia Nacional dijo que el presidente de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sanchez y el dirigente de Omnium Cultural Jordi Cuixart seguirán detenidos en Madrid mientras continúa la investigación.



Liberan a exconsejero



Este viernes se ordenó la liberación de Santi Vila, exconsejero de Empresa en el gobierno catalán, después de que presentara una fianza de 50 mil euros. Su pasaporte fue confiscado y tendrá que presentarse de forma habitual en un tribunal mientras prosigue la pesquisa por rebelión, sedición y malversación.



Vila renunció a su cargo como protesta un día antes de que el parlamento catalán votara a favor de una declaración de independencia el 27 de octubre.



Puigdemont y su equipo fueron destituidos la semana pasada por el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, un día después de que el parlamento catalán votara a favor de una declaración de independencia. Rajoy empleó los poderes especiales que le había concedido el Senado para despedir a los separatistas, disolver el parlamento regional y convocar elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.



La iniciativa independentista en Cataluña es la peor crisis institucional que golpea a España en casi cuatro décadas.