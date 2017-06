Jeff Sessions presentó su renuncia al gabinete de Trump: Washington Post

El Fiscal General de EU, Jeff Sessions, habría presentado su renuncia luego de que su relación con el presidente estadounidense Donald Trump se volviera cada vez más tensa.



Según el Washington Post, dos fuentes anónimas allegadas a la Casa Blanca habrían informado sobre la intención de Sessions de abandonar el cargo.



El New York Times, por su parte, informó que las razones de la renuncia habrían sido que requería más libertad para realizar su trabajo.



La tensión entre Trump y Sessions inició luego de que el Fiscal se rehusó a participar las investigaciones sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones de 2016. Sessions se abstuvo de declarar un par de días después de que fue nombrado y luego de que el Washinton Post informó que había tenido reuniones con el Embajador ruso Sergey Kislyak durante la campaña de Trump.



"He decidido apartarme de cualquier investigación existente o futura sobre cualquier asunto relacionado de cualquier forma a las campañas para presidente de Estados Unidos", dijo Sessions, en marzo de este año.



La Casa Blanca se negó a responder si la solicitud de renuncia era real y sobre si la relación de Trump con Sessions no era la mejor.



Aún no se sabe con claridad cuales serían las razones de la renuncia de Sessions. Según las fuentes del diario estadounidense, Trump habría dejado en claro que pese a que no estaba de acuerdo con la decisión de Sessions de apartarse de las investigaciones, aún le tenía fe a su Fiscal General.



Ante el rumor, la vocera del Departamento de Justicia, Sarah Isgur Flores, se habría negado a declarar.