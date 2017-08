El líder de ISIS sigue vivo, según militares de EU

WASHINGTON.- El jefe del grupo Estado Islámico (ISIS), Abu Bakr al Baghdadi, sin duda sigue vivo y se esconde probablemente en el valle del Éufrates, estimó el jueves un alto responsable militar de Estados Unidos.



"Lo buscamos todos los días. No creo que esté muerto", dijo el general Stephen Townsend, comandante de la coalición internacional contra ISIS en Irak y Siria durante una conferencia telefónica.



El general admitió no tener "ninguna idea" del lugar preciso donde se encontraría Baghdadi, pero consideró que el líder extremista pudo haber huido con otros yihadistas al valle del Éufrates, una región entre Siria e Irak, después de la ofensiva de la coalición en Mosul, Raqa y Tal Afar, bastiones de ISIS.



"El último combate de ISIS será en el valle del Éufrates", afirmó el general.



"Cuando los encontremos, pienso que lo primero será intentar matarlo. Probablemente no vale la pena intentar capturarlo", apuntó.





Abu Bakr al Baghdadi, nacido en Irak, lleva diez años escapando de la persecución de Estados Unidos, que ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.



El Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) estimó a inicios de julio que Baghdadi estaba muerto, sobre la base de planteamientos de dirigentes de ISIS en la provincia de Deir Ezzor.



El Ejército ruso igualmente anunció el 22 de junio haber matado con "fuertes probabilidades" al líder yihadista, según dijo, pero no pudo verificar su afirmación.



"No vi ninguna prueba convincente, de inteligencia o rumor de alguna fuente que sepa de su muerte. (...) También hay indicadores en los canales de inteligencia según los cuales sigue con vida", dijo Townsend.