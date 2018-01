Japón afronta el mayor peligro desde Segunda Guerra Mundial: Abe

TOKIO.- La situación de seguridad a la que se enfrenta Japón es la más peligrosa desde la Segunda Guerra Mundial debido a las provocaciones "inaceptables" de Corea del Norte, dijo el primer ministro Shinzo Abe y prometió reforzar la defensa para proteger al pueblo japonés.



La tensión en la región ha aumentado, especialmente desde que Corea del Norte realizó su sexta y mayor prueba nuclear en septiembre y dijo en noviembre que había probado con éxito un nuevo misil balístico intercontinental que podría alcanzar a todo el territorio estadounidense.



"No es una exageración decir que el clima de seguridad que rodea a Japón está en su punto más duro desde la Segunda Guerra Mundial. Protegeré la vida de las personas y la vida pacífica en cualquier situación", dijo Abe en una conferencia de prensa de Año Nuevo.



Abe dijo que Japón tomará nuevas medidas para fortalecer su postura en defensa, pero no entró en detalles.



El Gobierno aprobó un presupuesto militar récord el mes pasado, con gasto en defensa que aumentará por sexto año, con un incremento de 1.3 por ciento, a 5.19 billones de yenes (46 mil millones de dólares), con la mayor cantidad, 137 mil millones de yenes, destinada a reforzar las defensas contra los misiles balísticos de Corea del Norte.



La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, dijo esta semana que Estados Unidos había escuchado informaciones de que Corea del Norte podría estar preparándose para disparar otro misil y advirtió que no lo hiciera.



"Es absolutamente inaceptable que Corea del Norte esté pisoteando el fuerte deseo de Japón y del resto de la comunidad internacional de obtener soluciones pacíficas y continuar con su comportamiento provocador", dijo Abe.



Abe ha dicho que quiere modificar la Constitución pacifista de Japón con el objetivo de reducir las restricciones militares, aunque la opinión pública está dividida por los cambios impuestos tras la derrota del país en la Segunda Guerra Mundial.