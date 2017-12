Israel ataca blancos de Hamas tras lanzamiento de misiles palestinos

JERUSALÉN.- El Ejército israelí dijo que atacó un complejo de entrenamiento de Hamas en Gaza en respuesta a ataques con misiles desde el enclave palestino, que han aumentado desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció a Jerusalén como la capital de Israel el 6 de diciembre.



Ninguna de las dos partes reportó víctimas en el intercambio de fuego nocturno, que ocurrió días antes de que el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, visite Israel y la vecina Egipto, que también comparte su frontera con Gaza y está involucrado en su política interna.



Militantes en Gaza, un territorio controlado por el grupo islámico Hamas, han lanzado más de una docena de misiles hacia el sur de Israel en las últimas dos semanas, los ataques más intensos desde la guerra de siete semanas de duración en Gaza en 2014.



Dos misiles fueron lanzados a última hora del domingo. Uno de ellos explotó dentro de una comunidad fronteriza israelí y el otro impactó una zona abierta, dijo el Ejército. Otro misil disparado a primera hora del lunes no logró llegar a Gaza, agregó.



Tres estructuras en un campo de entrenamiento de Hamas fueron impactadas en la contraofensiva israelí, dijo el Ejército.



Hamas suele evacuar esas instalaciones cuando surgen tensiones y la opción de Israel de un blanco de bajo perfil parecía señalar un deseo de evitar una confrontación más seria con el grupo.



"Israel no busca una escalada", dijo el ministro de Justicia, Ayelet Shaked, en la Radio del Ejército.



Pero Zeev Elkin, otro miembro del gabinete de seguridad del primer ministro Benjamin Netanyahu, dijo en una entrevista con la estación de radio que la respuesta del Ejército israelí "hubiera tenido que ser más dura" si el fuego de misiles no paraba.



Funcionarios israelíes han dicho que el fuego provino de pequeños grupos militantes en Gaza y llamaron a Hamas a controlarlos. Si Hamas no lo hiciera, tanto Shaked como Elkin dijeron que Israel podría eventualmente atacar a los líderes del grupo.