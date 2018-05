Irán dice que resistirá presión de EU para limitar su influencia

ANKARA.- El presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo este lunes que Estados Unidos lo lamentará si toma la decisión de abandonar el acuerdo nuclear firmado en el 2015 con las potencias mundiales y que Teherán resistiría con ferocidad la presión de Washington para limitar su influencia en Oriente Medio.

El presidente estadounidense, Donald Trump, que ha criticado el pacto alcanzado por Irán y seis potencias en el 2015, y ha amenazado con retirar a su país del acuerdo al no extender las exenciones sobre sanciones aplicadas antes del plazo del 12 de mayo, a menos que los signatarios europeos se comprometan a resolver lo que él llama "imperfecciones".

"Por si quieren asegurarse de que no desarrollemos una bomba nuclear, ya hemos dicho reiteradamente que no lo estamos haciendo y que no lo haremos", dijo en un discurso televisado Rouhani, quien impulsó las negociaciones sobre el acuerdo nuclear para sacar a Irán de su aislamiento económico.

"Pero si quieren debilitar a Irán y limitar su influencia, ya sea en la región o globalmente, Irán resistirá con ferocidad", declaró.

Según los términos del acuerdo con Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Rusia y China, Irán limitaría estrictamente su capacidad para enriquecer uranio a fin de convencer a las potencias de que no busca desarrollar bombas atómicas.

A cambio, la república islámica se beneficiaría por una reducción de las sanciones que enfrenta, la mayoría de las cuales fueron levantadas en enero del 2016.

Reino Unido, Francia y Alemania siguen comprometidos con el acuerdo nuclear, y en un esfuerzo por mantener a Estados Unidos en el pacto, desean iniciar conversaciones con Irán sobre su programa de misiles balísticos, sus actividades nucleares después del 2025 - cuando expirarán cláusulas importantes del acuerdo - y su rol en las guerras de Siria y Yemen.

Los gobernantes de Irán han descartado de plano disminuir su influencia sobre la región, tal como ha sido demandado por Estados Unidos y sus aliados europeos varias veces. Teherán dice que su programa de misiles balísticos tiene una naturaleza puramente defensiva y que sus ambiciones de desarrollo nuclear sólo tienen objetivos de uso civil.