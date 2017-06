Intoxicación en un campo de refugiados en Mosul deja 2 muertos

Al menos dos personas murieron y más de setecientas enfermaron por una intoxicación alimentaria masiva en un campo para desplazados cerca de Mosul, dijo la ministra de Sanidad de Irak.



El incidente se convirtió rápidamente en un nuevo episodio en la disputa diplomática entre varias naciones árabes y Catar. Un legislador iraquí que visitó el campo y la televisora estatal saudí acusaron a una organización benéfica de Catar de proporcionar los alimentos contaminados. Las denuncias no pudieron confirmarse de forma independiente y funcionarios cataríes no respondieron de inmediato las peticiones de comentarios.



En total, 752 personas enfermaron tras una comida el lunes en la noche en el campo Hassan Sham U2, a 20 kilómetros al este de Mosul, dijo Adila Hamoud.



La comida, proporcionada por una organización no gubernamental, se sirvió en el iftar, que marca el fin del ayuno diurno en el mes sagrado para los musulmanes, el Ramadán. Una mujer y una niña fallecieron y al menos 300 personas siguen en estado grave, agregó Hamoud, que no especuló sobre si el envenenamiento podría haber sido intencionado.

Amira Abdulhaliq, de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR, señaló que no claro en qué punto del proceso - elaboración, envasado, transporte o distribución - se contaminaron los alimentos.



"Por el momento, hemos recibido alrededor de 800 casos. Unos 200 han sido trasladados a hospitales en Irbil", dijo.



A mediodía del martes, los médicos seguían atendiendo a pacientes en una gran tienda en uno de los extremos del campo. Entre 20 y 30 enfermos, en su mayoría niños pequeños, estaban tendidos sobre mantas en el piso de la tienda mientras los casos más graves se desviaban a centros sanitarios en ambulancia. Al menos un nuevo paciente entró al hospital de campaña durante el día. La mayoría de los afectados sufren dolor de estómago y deshidratación, lo que resulta en vómitos y diarrea.



Las autoridades abrieron una investigación formal sobre el incidente, dijo el legislador Raad al-Dahlaki, que preside el comité de Inmigración y Desplazados de Parlamento. Al-Dahlaki, que visitó el campo durante la noche, dijo que la comida estaba compuesta por arroz, una salsa de frijoles, carne, yogurt y agua. Elevó el número de enfermos a 850.



Al-Dahlaki dijo que la comida fue distribuida por una organización benéfica catarí conocida como RAF. Funcionarios iraquíes tienen previsto reunirse con los responsables de la organización más tarde el martes. La ONG, con sede en Doha, no estuvo disponible de inmediato para realizar comentarios.



Por su parte, la televisora estatal saudí acusó en su perfil de Twitter a RAF de proporcionar alimentos en mal estado y publicó imágenes que según dijo mostraban a los niños del campo “envenenados por la organización terrorista catarí RAF".



Desde el inicio de la crisis diplomática entre Catar y otras naciones árabes, lideradas por Arabia Saudí, el 5 de junio, medios árabes del Golfo Pérsico publicaron a diario reportes críticos con Catar. Entre las informaciones hay provocadoras historias sobre los supuestos intentos del país para minar la seguridad regional, a menudo sin atribuciones o pruebas.



RAF es el acrónimo de Thani Bin Abdullah Al Thani Foundation for Humanitarian Services, una ONG con sede en Catar que recoge donaciones para labores humanitarias en todo el mundo, incluyendo proporcionar comida a familias necesitadas durante el mes del Ramadán. El grupo está entre las 12 organizaciones y 59 individuos que los funcionarios saudíes, emiratíes y bahreinís incluyeron en una lista de terrorismo el viernes.



El campamento acoge a miles de personas que huyeron de sus casas tanto dentro como en los alrededores de Mosul tras la ofensiva iniciada el pasado octubre por las tropas iraquíes, con el respaldo de Estados Unidos, para expulsar al grupo extremista ISIS de la ciudad. Según la agencia de refugiados de Naciones Unidos, acoge a 6 mil 235 individuos.