Inmigrantes mexicanos hornean pan para damnificados por 'Harvey'

Un grupo de panaderos, integrado por inmigrantes mexicanos y centroamericanos, quedó atrapado en su lugar de trabajo a causa de las torrenciales lluvias que provocó la tormenta tropical Harvey y durante dos días se dedicó a hornear pan dulce para los damnificados en Houston.



Retenido por las inclemencias del tiempo, el grupo de panaderos de “El Bolillo Bakery”, sobre la calle Wayside Drive, en el sureste de Houston, elaboró el pasado fin de semana pan para los afectados por Harvey.



Fue “un gesto literalmente y figurativamente dulce", publicó el periódico The Houston Chronicle.



Durante la mayor parte de los dos días “decidieron no perder el tiempo e hicieron tanto pan dulce como pudieron", dijo al periódico el gerente de la panadería, Brian Alvarado.



Según el portal "Remezcla", los panaderos decidieron usar sus habilidades de hornear para ayudar a otros. "Hornearon docenas de hojas de pan dulce para alimentar a las víctimas de la tormenta".



Los panaderos utilizaron alrededor de dos mil kilos de harina en el transcurso de su tiempo en la panadería, de donde pudieron ser recogidos la mañana del lunes, después de permanecer ahí desde el viernes.



La panadería, una de las tres sucursales de "El Bolillo" en el área de Houston, no fue dañada por las inundaciones aunque las calles a su alrededor quedaron anegadas, dijo Alvarado.



Las panaderías de "El Bolillo" anunciaron el pasado jueves a través de las redes sociales que se habían estado preparando para tener suficiente pan para sus clientes durante la tormenta.



"¡Tenemos todo lo que necesitas para sobrevivir a Harvey este fin de semana! Provéete ahora ahora! ¡Permanece seguro Houston!", indicó la cadena de panaderías en un mensaje el jueves en Facebook.