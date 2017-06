Inicia en Brasil el juicio que puede tirar a Temer

La permanencia de Michel Temer en la presidencia de Brasil enfrenta una nueva amenaza este martes en tanto el máximo tribunal electoral delibera sobre si él y la exmandataria, Dilma Rousseff, recibieron financiamiento ilegal durante la campaña electoral.



El presidente brasileño podría perder su mandato si el tribunal electoral, dictamina que su campaña de 2014 con Rousseff recibió financiamiento ilegal. El fallo largamente postergado adquirió renovada importancia tras las denuncias de corrupción contra Temer que salieron a relucir el mes pasado, motivando pedidos de renuncia o destitución incluso dentro de la coalición gobernante.



El fallo sobreviene en medio de una atmósfera cada vez más tóxica en Brasilia que amenaza con paralizar un programa crucial de reformas económicas.



La decisión relativa a si la fórmula integrada por Rousseff y Temer contó con donaciones de campaña ilegales tiene varios resultados posibles, pero se supone que el presidente apelará un fallo adverso. No obstante, algunos inversores están empezando a ver al líder favorable al mercado como una carga.



"Si Temer permanece, en la situación actual, llevaría a una caída en el precio de las acciones", dijo Bruno Rovai, economista de Barclays Capital. "Volver a reunir su base de apoyo llevará tiempo, e incluso si logra hacerlo, estamos perdiendo tiempo para llevar a cabo las reformas".



A pesar del juicio político a Rousseff el año pasado, la destitución de Temer sería una medida muy significativa en la política brasileña. Desde que el país regresó a la democracia en 1985, el tribunal no ha anulado el mandato de ningún jefe de Estado.



En una señal del frenesí que se ha apoderado de la clase política de Brasil, el expresidente de la cámara baja y exministro de Turismo de Temer, Henrique Alves, fue detenido este martes. Los abogados del exfuncionario no pudieron ser contactados.



El propio presidente descartó en reiteradas oportunidades su renuncia y negó las acusaciones de haber actuado mal. En una entrevista con periodistas extranjeros, entre ellos Bloomberg, Temer dijo que esperaba que el fallo del TSE fuera rápido para minimizar la inestabilidad.

1 Investigación por corrupción El tribunal electoral es una de las tres amenazas a la continuación de Temer en el cargo. Las otras son los pedidos pendientes de juicio político y una investigación autorizada por la Corte Suprema sobre denuncias de obstrucción de la justicia y de corrupción pasiva.

Temer y sus colaboradores políticos creen que la Fiscalía General acusará al mandatario en los próximos días como una forma de ejercer presión sobre el tribunal electoral, informaron medios locales.



Rodrigo Rocha Loures, colaborador del presidente implicado en el reciente escándalo de corrupción, fue arrestado el sábado. Los aliados de Temer temen que pueda llegar a un acuerdo con los fiscales, prestando declaración contra el presidente a cambio de indulgencia, según un miembro del gabinete de Temer.



Los fiscales esperan que recientes testimonios generen una "avalancha" de otras solicitudes de acuerdos de negociación por parte de sospechosos acusados de participar en los planes de corrupción revelados por la investigación de la operación "Lavado de Autos", informó el diario O Estado de Sao Paulo.



Durante el fin de semana, Temer buscó apuntalar el apoyo del PSDB (Partido de la Social Democracia Brasileña), el principal socio de la coalición de Gobierno, en medio de informes de que el partido está dividido.



Su líder interino, el senador Tasso Jereissati, dejó claro que el PSDB considera la decisión de la TSE un factor importante para determinar si el partido continúa brindando su apoyo.



Se han presentado numerosos pedidos de destitución contra el mandatario brasileño, pero hasta ahora el presidente de la cámara, Rodrigo Maia, no ha dado indicios de considerar ninguno de ellos. Maia, un leal aliado de Temer, es el siguiente en la sucesión presidencial.