Trump usó palabras nunca antes dichas en un discurso anual ante el Congreso

Obamacare, ISIS, Wal-Mart, Intel, Softbank, huelllas… no son palabras que usualmente aparezcan en un discurso de Estado de la Unión, que da el presidente en turno de Estados Unidos, pero Donald Trump ha impuesto su estilo.



De acuerdo con un análisis realizado por The Washington Post sobre el discurso que Trump dio en febrero de 2017 ante una sesión conjunta del Congreso, este contenía palabras tan variadas como implosión, término con el que se refirió al Obamacare, el programa de seguridad social impulsado por su antecesor, Barack Obama.



Según el análisis, la palabra "implosión" nunca había sido utilizada en un discurso del Estados de la Unión, al igual que estas otras:



-Destituido

-Grabado

-Huellas

-Implosión

-ISIS

-Softbank

-Intel

-Wal-Mart

-Césped

-Motocicletas

-Obamacare

-Jugador de ataque

-Estudiante de segundo año

-Vil



El análisis eliminó nombres de personas, lugares, contracciones (como "hemos") y acrónimos.



Debido a que Trump acababa de asumir el poder en febrero de 2017, el discurso que dio no era técnicamente un discurso del Estado de la Unión, por lo que esta noche, se sabrá si tiene nuevas palabras.