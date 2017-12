HRW denuncia la destrucción de aldeas rohinya en Myanmar

BANGKOK.- Imágenes satelitales mostraron que las localidades rohinya de Myanmar siguieron registrando ataques incluso tras la firma de un acuerdo entre las autoridades birmanas y Bangladesh el mes pasado para el regreso de los refugiados de la minoría musulmana que huyeron del país en medio de una ola de violencia, dijo Human Rights Watch.

En octubre y noviembre se destruyeron edificaciones en 40 aldeas del estado de Rakhine, en el norte de Myanmar, elevando a 354 el número de localidades que quedaron parcial o totalmente destruidas desde el 25 de agosto, dijo el grupo de derechos con sede en Nueva York.



Más de 630 mil rohinyas han huido de Myanmar a Bangladesh desde finales de agosto, cuando el ejército birmano inició lo que califica de “operaciones de limpieza” tras un ataque a puestos policiales perpetrado por un grupo de insurgentes de la etnia. Los refugiados contaron que sus casas fueron incendiadas por soldados o turbas budistas, y algunos denuncian haber sido baleados por las fuerzas de seguridad.



A finales de noviembre, Myanmar y Bangladesh firmaron un acuerdo para permitir el regreso de los rohinya que cruzaron la frontera escapando de la violencia en Rakhine.



"Las imágenes por satélite confirman que docenas de edificios fueron quemados la misma semana" que se firmó el acuerdo, explicó Human Rights Watch en un comunicado.



"La destrucción del ejército birmano de aldeas rohinyas a los pocos días de firmar un acuerdo para la repatriación de refugiados con Bangladesh muestra que los compromisos para un regreso seguro eran solo una maniobra de relaciones públicas”, dijo Brad Adams, director de Human Rights Watch para Asia.



"Las imágenes satelitales muestran lo que el ejército birmano niega: que las aldeas rohinya siguen siendo destruidas. Las promesas del gobierno birmano para el regreso seguro de los rohinya no pueden ser tomadas en serio”.



Zaw Htay, portavoz del gobierno de Myanmar, dijo: "No puedo realizar comentarios porque no he visto aún el comunicado sobre las imágenes por satélite”.



Un guarda fronterizo en el norte de Rakhine, Sann Win, dijo por teléfono el lunes que “no hubo incendios en ninguna casa en las aldeas en octubre y noviembre”.



El septiembre, el gobierno de Myanmar dijo que más de 6 mil 800 viviendas fueron destruidas en la ola de violencia, y casi todas a excepción de 200 pertenecían a rohinyas.