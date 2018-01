Hombres armados atacan oficina de Save the Children en Afganistán

JALALABAD.- Hombres armados atacaron una oficina de la Organización No Gubernamental Save the Children en la ciudad afgana de Jalalabad y combatían contra las fuerzas de seguridad que rodeaban el edificio, provocando la muerte de al menos tres personas y heridas a otras 20, dijeron funcionarios.



ISIS se adjudicó la responsabilidad del ataque, que comenzó cuando un suicida explotó un coche bomba fuera de la oficina cerca de las 9:00 horas locales, seguido por la entrada de hombres armados al complejo. Niños en edad escolar y residentes huyeron cuando las Fuerzas Especiales Afganas llegaron para enfrentar a los atacantes.



"Ha habido una explosión y el objetivo era Save the Children", dijo el portavoz del Gobierno provincial Attaullah Khogyani. "Los atacantes entraron en el complejo y los combates continúan", añadió.



No estaba claro si dos de los muertos eran atacantes o civiles, agregó. Un miembro de las fuerzas de seguridad perdió la vida en el atentado.



Algunos testigos dijeron que parecía haber al menos cuatro atacantes vestidos con uniforme policial, una táctica muy usada, pero no había una confirmación oficial.



Funcionarios de salud de la provincia dijeron que 20 personas heridas habían sido trasladadas al hospital.



"Una explosión sacudió la zona y justo después niños y personas comenzaron a huir", dijo Ghulam Nabi, que estaba cerca cuando explotó la bomba. "Vi un vehículo que se prendió fuego y luego comenzó un tiroteo", agregó.



ISIS dijo en un comunicado en su agencia de noticias Amaq que el ataque apuntaba contra instituciones británicas, suecas y del Gobierno afgano. Cerca del complejo está ubicada la oficina de un grupo de asistencia sueco y un edificio del Departamento de Asuntos de Mujeres afgano.



El ataque subraya cuán difícil es operar en Afganistán para las agencias humanitarias, que han enfrentado presión de grupos armados y secuestradores.



Save the Children, que dice atiende a casi 1.4 millones de niños en Afganistán, cerró sus oficinas en el país y suspendió temporalmente sus operaciones luego del ataque, informó el organismo en un comunicado.